Tragedia histórica en Venezuela: terremoto tira edificios en Caracas; videos del sismo de hoy en el país Se registra un terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela; se reporta la caída de varios edificios

Este miércoles, se registró un terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela; el siniestro provocó la caída de distintos edificios, según se ha reportado en redes sociales.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo ocurrió a las 18:04 hora local, a 28 kilómetros al oeste de la comunidad de Morón, en el estado de Carabobo.

Mientras que, de acuerdo con diferentes reportes, debido a la intensidad del sismo que azotó Venezuela este miércoles, este también se percibió en países como Curazao, Aruba y parte de Colombia.

A pesar de que se desconoce la magnitud de los daños ocasionados por el terremoto en Venezuela, en videos que circulan en redes sociales se observan edificios derrumbados o dañados tras el fuerte sismo registrado en la región.

🇻🇪 | 7,1 | URGENTE: EDIFICIOS COLAPSADOS EN CARACAS, VENEZUELA, TRAS TERREMOTO. pic.twitter.com/JGM5S9A7Z1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Videos del temblor en Venezuela hoy

Uno de los videos que se han viralizado del terremoto en Venezuela muestra el momento exacto en el que inició el movimiento telúrico durante un partido de béisbol en Caracas.

En el video, se observa cómo el juego transcurre con normalidad cuando repentinamente comienza a temblar, por lo que los jugadores rápidamente acuden a colocarse en el centro del campo, mientras que la cámara que graba se sacude.

Momento en el que empezó a temblar.



📍 Estadio Universitario de Caracas. pic.twitter.com/C1USIiO6lp — Héctor A. Hernández (@hectOr_2410) June 24, 2026

Otro video muestra cómo se vivió el terremoto en Venezuela desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, donde se observa a personas correr y tropezar para salvaguardarse, mientras nubes de polvo cubren el aeropuerto.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Alerta de tsunami tras el terremoto en Venezuela

Por otra parte, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico advirtió sobre posibles olas de tsunami para Aruba, Bonaire, Curazao y Venezuela.

De acuerdo con el sitio, es posible que el terremoto en Venezuela de este miércoles “produzca olas de tsunami peligrosas a menos de 300 km del epicentro”.