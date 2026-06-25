Actualización del terremoto en Venezuela: van 164 muertes y más de 900 heridos tras 30 réplicas

Venezuela actualiza el saldo de los sismos | Siguen las réplicas y la búsqueda de sobrevivientes

La cifra de víctimas por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles aumentó a 164 personas fallecidas y 971 heridas, mientras que las autoridades reportaron 30 réplicas desde los sismos principales, de acuerdo con el más reciente balance oficial.

Durante un mensaje difundido por la televisión estatal, Delcy Rodríguez informó que las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas, donde aún se trabaja para localizar a personas atrapadas entre los escombros.

Caracas y varios estados registran severos daños

Los movimientos telúricos provocaron el colapso de edificios y severos daños en distintos puntos de Caracas, así como en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo. Tan solo en el área metropolitana de la capital, las autoridades indicaron que al menos 10 edificios se desplomaron.

Además de los daños estructurales, los sismos ocasionaron interrupciones en los servicios de electricidad, agua potable y suministro de gas en varios sectores afectados, complicando las labores de emergencia.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno anunció medidas de apoyo para las personas que perdieron sus viviendas o fuentes de ingreso, incluyendo líneas especiales de crédito para comercios y empresas afectadas, así como apoyos económicos dirigidos a trabajadores desempleados.

Rodríguez también convocó a una oración nacional para pedir por las víctimas y por el rescate de las personas que permanecen atrapadas bajo edificios colapsados.

Las autoridades mantienen las labores de rescate mientras continúan las réplicas

Mientras tanto, equipos especializados de búsqueda y rescate, incluidos grupos internacionales certificados por el sistema de las Naciones Unidas, comenzaron a movilizarse hacia las zonas con mayores afectaciones para reforzar las tareas de auxilio.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento principal alcanzó una magnitud de 7.5, con epicentro en el estado Yaracuy. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que los dos sismos conformaron un doblete sísmico, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma región.