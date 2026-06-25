Asteroide 1997 NC1: ¿A qué hora pasará más cerca de la Tierra este 27 de junio?

Asteroide 1997 NC1 | ¿Cuándo y cómo observar su paso cerca de la Tierra?

Este 27 de junio, el asteroide 1997 NC1 protagonizará uno de los eventos astronómicos más importantes del año al realizar su máximo acercamiento a la Tierra. Aunque pasará relativamente cerca, los especialistas han confirmado que su trayectoria es completamente segura y no representa ningún riesgo para el planeta.

Con un diámetro cercano a un kilómetro, el 1997 NC1 se convertirá en uno de los asteroides de mayor tamaño que pasarán cerca de la Tierra durante 2026, motivo por el que será seguido de cerca por observatorios de distintos países.

El asteroide se encontrará a una distancia aproximada de 2.56 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, alrededor de 6.6 veces la distancia que separa a nuestro planeta de la Luna.

¿Se podrá observar?

El 1997 NC1 no podrá verse a simple vista, ya que su brillo será demasiado tenue. Sin embargo, quienes cuenten con un telescopio de al menos 6 pulgadas de apertura podrán localizarlo como un pequeño punto luminoso que se desplazará lentamente entre las estrellas.

Las mejores fechas para intentar observarlo serán las noches del 26, 27 y 28 de junio, cuando el asteroide será visible para aficionados y astrónomos con el equipo adecuado.

¿Cada cuánto ocurre un acercamiento como este?

Los asteroides pasan cerca de la Tierra con frecuencia, pero no todos tienen el mismo tamaño. Objetos pequeños, de apenas unos metros de diámetro, pueden acercarse varias veces al año. Sin embargo, un asteroide de aproximadamente un kilómetro de diámetro, como el 1997 NC1, realizando un paso relativamente cercano es un evento mucho menos común.

De hecho, el último acercamiento de un objeto de dimensiones similares ocurrió en enero de 2022, cuando el asteroide pasó a unos 1.98 millones de kilómetros de la Tierra.