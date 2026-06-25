Supremo de EU da la razón a Trump e impide la solicitud de asilo en la frontera con México

Estados Unidos Solicitantes de asilo en la frontera de México con Arizona

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este jueves la política antiinmigrantes aprobada por el presidente Donald Trump de no permitir la solicitud de asilo a los migrantes que llegan a la frontera con México.

Los seis jueces conservadores —Samuel Alito, John Roberts, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— votaron a favor de no permitir la entrada de los migrantes. Las magistradas progresistas Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor emitieron votos disidentes.

Con este fallo, los agentes fronterizos podrán rechazar a los migrantes antes de que crucen físicamente la frontera desde México hacia Estados Unidos, impidiéndoles así solicitar asilo.

“En el lenguaje cotidiano, nadie diría que una persona ‘llega a’ un lugar —por ejemplo, una casa, una ciudad o un país— antes de entrar en él", escribió el magistrado Samuel Alito, para justificar el fallo, que rompe con décadas de asilo en la frontera, si quien lo pide teme ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

La Administración republicana había solicitado al Supremo que le permitiera reactivar esta medida, aprobada por Trump en 2016, durante su primer mandato, como parte de su campaña de criminalización de los inmigrantes.

Como política de devolución, el Gobierno había impedido que los solicitantes de asilo pisaran suelo estadounidense, donde la ley federal les habría dado derecho a solicitar ser asiladas y recibir protección.

Con esta sentencia y con otra que el Supremo adoptó este jueves, que avaló la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos y sirios -una decisión que podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360,000 personas-, los magistrados respaldan la restrictiva política migratoria de Trump.