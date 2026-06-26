El doble terremoto en Venezuela en imágenes: van más de 900 muertos

Tras el doble terremoto en Venezuela de 7.2 y 7.5 grados, continúa aumentando la cifra de muertos, heridos y desaparecidos; así se ve el país a dos días de que ocurriera el movimiento telúrico.
A días de los dos terremotos que sacudieron el centro y norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, hasta el momento de la publicación de la nota, se han contabilizado 920 personas fallecidas, así como 3,360 heridos.
Así se ve Venezuela a días de los terremotos que sacudieron el país
Algunas de las zonas más afectadas tras el terremoto en Venezuela son Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira, Miranda y zonas aledañas.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a pesar de que las autoridades venezolanas continan evaluando los daños ocasionados por los terremotos, se estima que viviendas, escuelas, centros de salud, sistemas de agua y otras infraestructuras críticas hayan resultado afectadas.
Una de las zonas más afectadas por el terremoto en Venezuela es La Guaira, donde se ha informado que se restringirá el paso a partir de la noche de este viernes, según lo informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Mientras que en redes sociales se han compartido imágenes del antes y después del terremoto en La Guaira, donde destacan la magnitud de los daños.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras el doble sismo, Venezuela registra pérdidas económicas de hasta 6,700 millones de dólares en daños físicos directos.
Asimismo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez señaló que “estamos en las horas más críticas y sensibles de rescate de personas que aún puedan estar con vida bajo los escombros” al medio VTV.
A su vez, Delcy Rodríguez agradeció la ayuda de países como El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Estados Unidos.