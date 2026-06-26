El doble terremoto en Venezuela en imágenes: van más de 900 muertos La suma de muertos por el doble terremoto en Venezuela ha aumentado a 920 personas y más de 3 mil heridos (EFE)

Tras el doble terremoto en Venezuela de 7.2 y 7.5 grados, continúa aumentando la cifra de muertos, heridos y desaparecidos; así se ve el país a dos días de que ocurriera el movimiento telúrico.

A días de los dos terremotos que sacudieron el centro y norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, hasta el momento de la publicación de la nota, se han contabilizado 920 personas fallecidas, así como 3,360 heridos.

Así se ve Venezuela a días de los terremotos que sacudieron el país

Algunas de las zonas más afectadas tras el terremoto en Venezuela son Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira, Miranda y zonas aledañas.

Daños en Caracas, Aragua, Carabobo, Falcón y Miranda La región costera, junto con Caracas, Aragua, Carabobo, Falcón y Miranda, se ubica entre las entidades federativas que sufrieron los impactos más severos por el doble sismo (EFE)

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a pesar de que las autoridades venezolanas continan evaluando los daños ocasionados por los terremotos, se estima que viviendas, escuelas, centros de salud, sistemas de agua y otras infraestructuras críticas hayan resultado afectadas.

Infraestructura crítica bajo evaluación Viviendas, escuelas, centros de salud y redes de agua potable reportan daños severos tras los sismos (UNICEF)

Una de las zonas más afectadas por el terremoto en Venezuela es La Guaira, donde se ha informado que se restringirá el paso a partir de la noche de este viernes, según lo informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Restricciones viales en zona de desastre El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció el cierre de accesos hacia La Guaira a partir de este viernes (EFE)

Mientras que en redes sociales se han compartido imágenes del antes y después del terremoto en La Guaira, donde destacan la magnitud de los daños.

Devastación visual en La Guaira Habitantes difunden imágenes del "antes y después" de edificios en La Guaira.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras el doble sismo, Venezuela registra pérdidas económicas de hasta 6,700 millones de dólares en daños físicos directos.

Pérdidas por 6,700 millones de dólares Un informe preliminar del PNUD estima que el doble terremoto provocó pérdidas económicas multimillonarias (EFE)

Asimismo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez señaló que “estamos en las horas más críticas y sensibles de rescate de personas que aún puedan estar con vida bajo los escombros” al medio VTV.

Horas críticas bajo los escombros la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, enfatizó que los esfuerzos se concentran en localizar a posibles sobrevivientes atrapados (EFE)

A su vez, Delcy Rodríguez agradeció la ayuda de países como El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Estados Unidos.