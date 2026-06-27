Netanyahu dice que acuerdo con Líbano supóne un “duro golpe para Irán y Hezbolá

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (Oficina del Primer Ministro de Israel./EFE)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, precisó este viernes que el acuerdo alcanzado el viernes con el Líbano, con mediación de EU, “supone un duro golpe para Irán y Hezbolá”, ya que permite que las tropas isralíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una “amenaza”.

“Supone un duro golpe para Irán y Hezbolá. El gobierno libanés demostró valentía. Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza”, precisó el primer ministro israelí en su primera comparecencia tras la firma del acuerdo en EU por los embajadores de los dos países.

En su habitual tono triunfalista, Netanyahu afirmó que Irán quería “forzar” una retirada israelí en el sur de Líbano, pero que él resistió y que ahora “Israel, el Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán: ‘Esto no es asunto suyo. No tienen estatus, participación ni papel alguno aquí. Ni ustedes, ni Hezbolá, ni ningún grupo terrorista’”.

El punto 3 del acuerdo, publicado por el Departamento de Estado de EU, alude a un “Aneco de Seguridad” (que no se ha hecho público" según el cual las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asumirán “gradualmente” el control de estas dos “zonas piloto” que servirán de lanzadera para un “repliegue gradual” de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Pero este repliegue queda condicionado a que se reproduzca “el desarme exitoso de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura”, según el documento.

Asimismo, el punto 7 precisa por escrito que “nada en este acuerdo marco” les impide a Israel o al Líbano atacar a fin de “ejercer su derecho inherente a la autodefensa”; sin hacer ninguna alusión directa a Hezbolá.

Por esto, Netanyahu reiteró que dicha libertad de acción consiste “en frustrar todas las amenazas que pongan en peligro a los soldados, además, agregó, cuando no se trate de un riesgo ”inmediato" para las tropas.

“Esta es una directiva clara. Lo he dicho una y otra vez. Si ven un peligro, actúen. No solo es el derecho a actuar, sino la obligación de hacerlo”, enfatizó.

Por su parte, en un comunicado en redes al fin del shabat, el ministro de Seguridad Nacional, el exconvicto por terrorismo judío y colono Itamar Ben Gvir, calificó el acuerdo de un “un grave error” ya que el gobierno libanés “no desarmará a Hizbulá, dijo.

“Solo los soldados de las FDI destruirán a Hizbulá; nadie más lo hará por nosotros”, añadió el líder del partido de extrema derecha Poder Judío.

Estas declaraciones suceden después de que se registrara otro ataque israelí contra la zona de Nabatieh, en el sur de Líbano.

Una portavoz del Ejército israelí confirmó el ataque y destacó que el objetivo era un presunto “terrorista” que alegó representaba una amenaza para los soldados en la zona.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, un dron “enemigo”, en referencia a Israel, lanzó un ataque contra la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, sin dar más detalles sobre víctimas o heridos. (Con información de EFE)