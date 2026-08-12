VIDEOS exclusivos: así se vio el eclipse de sol 2026 en España

Eclipse solar 2026 Así se vio el evento astronómico desde España (La Crónica de Hoy)

Todos los ojos han estado puestos sobre el eclipse solar que vivió España este 12 de agosto. En un mes lleno de fenómenos astronómicos, el más esperado ha sido el momento en que la luna oculta al sol. Por primera vez desde 1912, cubrió la península Ibérica, lográndose apreciar en su totalidad en puntos como Madrid, Mallorca, Burgos y Zaragoza.

El eclipse comenzó aproximadamente a las 18:27 horas de la España peninsular (10:27 horas del centro de México) y la fase total se alcanzó cerca de las 20:27 horas. Actualmente, el eclipse ha llegado a su conclusión con el atardecer español.

🌘🎶 Casi como el misticismo de una letra de Caifanes, así se vio el Eclipse solar total que dejó a gran parte de Europa mirando al cielo.



🌌 Durante varios minutos, la Luna cubrió por completo al Sol y transformó el día en un paisaje inusual que reunió a millones de personas… pic.twitter.com/ZF6xBMa3ce — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 12, 2026

Con una duración de dos minutos en su fase total, muchos españoles se prepararon desde horas antes, acatándose las estrictas medidas de seguridad de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Sanidad. Hubo también un despliegue internacional de la NASA para estudiar el fenómeno astronómico.

🌘🪑 Con sillas plegables, prismáticos y espacios apartados para observar el cielo, así se preparan decenas de personas en España para presenciar el eclipse solar total.



☀️🇪🇸 A horas del suceso astronómico, aficionados y familias ya comenzaron a instalarse en distintos puntos de… pic.twitter.com/4z6tjvbGlE — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 12, 2026

En los videos, se puede ver que muchos viajaron en sus vehículos a zonas despejadas como El Molar con sus gafas de protección homologadas con el objetivo de poder apreciar mejor el eclipse. Instalaron sillas plegables, picnics y, en general, el evento se convirtió en un punto de convivencia para muchos españoles.