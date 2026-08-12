De la Espriella autoriza operaciones militares con EU en Colombia, asegura Hegseth

Pete Hegseth durante la reunión de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) (Carlos Lemos/EFE)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó “operaciones militares conjuntas” con EU en el país latinoaméricano para combatir el narcoterrorismo y destacó que se sumará a la Colación contra los Carteles de las Américas (A3C).

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, enfatizó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Desde la reciente victoria del ultraderechista, Washington ha manifestado a Colombia su apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado adelantó que prevé destinar mil millones de dólares al país sudamericano como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

Dicho paquete comtempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas norteamericanas.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular del Pentágono durante su discurso.

Antes del anuncio, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo se unieron al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por EU junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

Con respecto al Escudo, Hegseth agregó que “un entorno más seguro significa un hogar más seguro. No puede haber prosperidad sin seguridad”.

“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, precisó el secretario de Guerra.

Según lo previsto, el líder del Pentágono también observará los ejercicios conjuntos Panamax, centrados en defender la seguridad del Canal de Panamá y en el que participan este año 19 países.