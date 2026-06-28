Tensión en el golfo Pérsico tras ataque de Irán a bases estadounidenses de Baréin y Kuwait

Ataques iraníes contra bases estadounidenses (Captura de pantalla)

Nuevas tensiones se produjeron este domingo en el golfo Pérsico tras la confirmación de nuevos ataques contra Baréin y Kuwait en la madrugada por parte de Irán, esto como represalia de los nuevos ataques de Estados Unidos del sábado contra el país persa, por lo que el Gobierno bareiní pidió una “acción internacional2 para frenar ”las agresiones iraníes".

“Esta nueva agresión, ocurrida hoy, domingo 28 de junio de 2026, confirma que el régimen iraní persiste en su estrategia, haciendo caso omiso de la condena internacional y de las promesas que hizo” en el memorando de entidimiento firmado el pasado 17 con EU para poner fin a la guerra, precisó el ministerio de Exteriores bareiní en un comunicado.

Tras precisar la necesidad de “una acción firme (a nivel internacional)”, el citado departamento pidió que “el Consejo de Seguridad de la ONU celebre una sesión urgente y asuma sus responsabilidades para poner fin a esta agresión en curso y exigir responsabilidades a sus autores”.

Por su parte, Kuwait también condenó “en los términos más enérgicos, los repetidos y atroces ataques iraníes contra el Estado kuwaití, el último de los cuales tuvo lugar al amanecer de este domingo. Es una flagrante violación de su soberanía y amenaza directa a su seguridad y estabilidad”.

Los Ejércitos de Baréin y Kuwait afirmaron por su parte en sendos comunicados que han interceptado en la madrugada “varios” misiles y drones lanzados por Irán contra los dos países del golfo Pérsico, aliados de EU, sin informar de víctimas o daños.

Irán asegura haber destruido infraestructura militares estadounidenses

Asimismo, Irán afirmó que destruyó ocho infraestructuras militares estadounidenses como respuesta a los nuevos bombardeos estadounidenses y advirtió que, a partir de ahora, actuará “con mayor firmeza que antes” contra los buques que considere infractores en el estrecho de Ormuz.

“Se lanzaron misiles balísticos y drones contra ocho importantes infraestructuras del Ejército estadounidense asesino de niños en la base de Ali Al Salem, en Kuwait, y contra la Quinta Flota Naval en el puerto de Salman, en Baréin, destruyéndolas y respondiendo con firmeza a las recientes agresiones de Estados Unidos”, anunció la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

Además, agregó que los ataques fueron realizados de manera conjunta por las fuerzas Naval y Aeroespacial de la Guardia poco después de Estados Unidos lanzara una nueva serie de bombardeos contra infraestructuras de vigilancia militar, sistemas de comunicaciones, posiciones de defensa aérea, intalaciones de alacenamiento de drones y capacidades iraníes para el despliegue de minas navales.

La Guardia Revolucionaria denunció los ataques estadounidenses como un incumplimiento del memorando de entendimiento firmado entre ambas partes la semana pasada para poner fin a la guerra y advirtió de que cualquier nueva agresión de EU, “cualquiera que sea el pretexto”, recibirá una “respuesta aplastante”.

Igualmente, aseguró que la violación del alto el fuego supondrá la paralización de todo el proceso previsto en el memorando.

Trump acusa a Irán de violar el acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump acusó nuevamente a Teherán de violar el acuero del alto al fuego y adviritó que su Ejército podría intensificar su ofensiva militar si continúan con los ataques, hasta el punto de que la República Islámica “dejará de existir”.

En un mensaje en su red Truth Social, el republicano indicó que las fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como radares costeros iraníes, en respuesta a una nueva violación del cese de hostilidades.

“Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito”, escribió el mandatario. “Si eso ocurre, ¡la República Islámica de Irán dejará de existir!”, manifestó Trump.

Esos nuevos lanzamientos iraníes se producen tras los nuevos bombardeos estadounidenses este sábado contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de EU (Centcom) aseguró que los bombardeos del sábado se produjeron tras los bombardeos estadounidenses del viernes en respuesta a un ataque iraní previo contra el buque M/V Ever Lovely.

“Las fuerzas del CENTCOM lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial”, señaló el mando militar en un comunicado.

Araquchí dice que Irán es el único que hará posible que Ormuz vuelva a la normalidad

El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, expresó desde Bagdad que su país es el único responsable de que el tráfico en Ormuz vuelva a los niveles previos a la guerra iniciada en febrero, así como avisó de que cualquier otra intervención “retrasará la reapertura”.

“De acuerdo con el memorando de entendimiento, el Estrecho de Ormuz está bajo la administración de Irán y, tras treinta días, las operaciones volverán a la normalidad como ocurría anteriormente. La responsabilidad de estos asuntos recae en la parte iraní y ningún otro país tiene responsabilidad alguna, conforme a dicho memorando”, destacó Araqchí en una comparecencia junto a su homólogo iraquí, Fuad Husein.

Asimismo, señaló que “cualquier intervención, o medidas separadas o nuevas conducirán a una mayor complicación de la situación y retrasarán la reapertura del estrecho de Ormuz, además de aumentar el nivel de escalada. Los incidentes y enfrentamientos ocurridos durante las dos últimas noches en el estrecho de Ormuz son prueba de ello”.

Por esto, el jefe de la diplomacia iraní pidió “a todas las partes” que respeten el memorando firmado digitalmente el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán, donde se contempla la reactivación de esta vía marítima, y que “se abstengan de cualquier intervención en el proceso de reapertura y gestión del estrecho de Ormuz”.

Estos ataques son los primeros que ambas naciones intercambian desde el pacto firmado para poner fin a las hostilidades y garantizar el libre paso por Ormuz, mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.