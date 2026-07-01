Cemex se suma al auxilio humanitario; deriva equipos de socorro a zona cero en Venezuela

Cemex se suma al auxilio humanitario en Venezuela

Cemex, empresa cementera mexicana, y vanguardista en el ramo de la construcción, se sumó a los esfuerzos humanitarios en relación con el doblete sísmico que afectó recientemente distintas ciudades en la costa caribeña de Venezuela, mediante la conformación de una alianza extraordinaria con la aerolínea Viva Aerobus.

La flota aeronáutica y la cementera unieron fuerzas para enviar, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), un avión con destino a Caracas, Venezuela en cuyo interior viajaron organizaciones rescatistas y de auxilio humanitario para coadyuvar a los trabajos de salvamento en los sitios afectados y parea sumar a la respuesta de México hacia el país hermano.

El avión transportó a 140 rescatistas de 16 organizaciones especializadas como Brigada Rotaria y un grupo USAR, así como nueve binomios caninos K9, además de equipo médico, medicamentos, artículos de primera necesidad y equipamiento técnico para operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Entre los bienes destacan cámaras térmicas, explosímetros y detectores de gases, drones, equipos de radio y comunicación, generadores y plantas de energía, y equipo hidráulico de rescate. El cargamento también incluyó reflectores, carpas, extensiones eléctricas, palas, entre otros.

Cemex se suma al auxilio humanitario en Venezuela

Cemex se suma al auxilio humanitario en Venezuela

Cemex se suma al auxilio humanitario en Venezuela