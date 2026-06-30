¿Qué es la Ciclosporosis? El parásito intestinal que está poniendo en alerta a EU por sus múltiples casos

Ciclosporosis La enfermedad que se está propagando en Estados Unidos. (CDC)

La bacteria ciclosporosis se está propagando en los Estados Unidos. Oficiales de salud especulan la causa.

¿Qué es la Ciclosporosis?

La ciclosporosis es una enfermedad causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, también conocido como Cyclospora, y afecta el intestino delgado.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas incluyen:

Diarrea muy líquida.

muy líquida. Evacuaciones frecuentes.

Fiebre ligera.

ligera. Calambres estomacales.

Nausea .

. Vómito (aunque este es poco frecuente).

Por lo general, los síntomas de la enfermedad tardan una semana en presentarse a partir de contraer el parásito, pero esto varía de persona a persona. De no tratarse, la enfermedad puede durar más de un mes. Sin embargo, esta no presenta problemas graves para la salud del portador.

¿Cómo se transmite la ciclosporosis y por qué tantos casos en EE. UU.?

La transmisión es fecal-oral. Por lo general, se adquiere al ingerir agua o alimentos contaminados con ovocitos del parásito, usualmente a través del contacto de lo ingerido con excremento animal.

En Estados Unidos, se ha reportado que 140 personas a lo largo de 20 estados han presentado síntomas del parásito. La mayoría de los casos han sido en Nueva York. 20 personas se encuentran hospitalizadas.

Esto representa una rareza en el país del norte, ya que el parásito es endémico a climas tropicales y subtropicales, y por lo general se presenta en casos aislados de personas que recién viajaron. En México, por ejemplo, donde la enfermedad es endémica, las personas infectadas por lo general son asintomáticas.

Por el mismo hecho de que la enfermedad no se transmite de persona en persona, las autoridades estadounidenses están trabajando por investigar la causa del brote y se piensa que puede ser doméstica.

Las causas de la enfermedad raramente se eliminan con el uso de los desinfectantes comúnmente utilizados en la industria de alimentos y en el tratamiento del agua. Aun así, existen recomendaciones para evitar contraer la enfermedad, que asemejan a las utilizadas con muchos otros parásitos, las cuales son:

Lavar rigurosamente frutas y verduras antes de consumir.

Evitar consumir en establecimientos que sospechas podrían tener malas medidas de higiene.

Evitar consumir alimentos que han estado en contacto con excremento.

En cuanto al tratamiento, la CDC indica que la enfermedad se suele combatir con trimetoprim o con sulfametoxazol. Sin embargo, primero se requiere la evaluación de un médico profesional y la prescripción de los medicamentos mencionados y para evaluar posible alergia a las sulfamidas.