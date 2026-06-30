Suben a 1,943 la cifra de muertos y a 10,571 heridos en Venezuela

Rescatistas de Vietnam caminan este martes sobre escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (EFE)

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1,943 y la de heridos a 10,571, así lo informó este martes el presidente del Palarmento, Jorge Rodríguez.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que también 6,461 personas han sido rescatadas. Igalmente, agregó que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13,400 y 13,500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.

“Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros”, manifestó.

Asimismo, enfatizó que 855 edificios sufieron daños, de los cuales 189 “colapsaron de forma total”. Además, precisó, se estima que aproximadamente 30 mil personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, que es la zona más afectada por los movimientos telúricos.

Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, destacó el presidente del Parlamento.

Más de 3,300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajos los escombros, según dijo la presidente encargada, Delcy Rodríguez.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido el país latinoamericano en el último siglo. 59 años después, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos afectaron Caracas y otros sesis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una treagedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58,870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada. (Con información de EFE)