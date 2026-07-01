Aumentan los muertos en Venezuela; 2,295 decesos y 11,267 heridos

Devastación en La Guaira tras terremotos en Venezuela (EFE)

El número de muertos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en la zona norte de Venezuela se elevó a 2,295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11,267, así lo informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

“Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas”, destacó Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Igualmente, indicó que se han rescatado a 6,461 personas por más de 4 mil rescatistas. “La esperanza se mantiene intacta”, agregó.

Rodríguez enfatizó que desde el doble terremoto se han registrado 782 réplicas, aunque señaló que durante los últimos días la frecuencia y la intensidad han disminuido.

“La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido”, manifestó.

El Gobierno además ha dispuesto 25 campamentos “transitorios” para las personas damnificadas, 13 de ellos en La Guaira, la zona más afectada; ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

El jefe del Parlamento llamó a las personas afectadas a inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver “rapidamente” el tema de “habitabilidad” y llevarlos a “hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar”.

Delcy Rodríguez delcara luto nacional de siete días

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró luto nacional por siete días a partir de este miércoles, a una semana de los movimientos telúricos.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy”, publicó la mandataria en un mensaje en Telegram.

Asimismo, expresó que en estos momentos de profunda tristeza, abrasa a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos.

“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”, dijo.

La chavista elevó sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas (sin precisar la cifra) y las comunidades afectadas.

Un total de 80,870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26,121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15,467 personas se han registrado como voluntarios en labores de rescate.

Los daños causados tras los terremotos en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios, tienen una estimación preliminar de 6,700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).