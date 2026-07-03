Entre hospitales saturados y un sistema de salud frágil, Venezuela cerca de una crisis sanitaria

Víctimas de los terremotos reciben atención médica afuera de hospitales, debido a que varios de éstos colapsaron (EFE)

Tragedia en Venezuela — “Las redes de salud (venezolanas en La Guaira) están colapsando ante la avalancha de pacientes (víctimas de los dos terremotos). Los pequeños centros de salud están completamente desbordados”, lo que presagia ante un sistema de salud frágil que la nación suramericana se acerca a una crisis sanitaria.

La directora de la organización no gubernamental internacional de ayuda humanitaria y salud global (Project HOPE), Carolina de Jesús, señaló a la cadena CNN que “en las zonas afectadas, el panorama es de una desolación total”, resaltó al destacar lo que sus equipos están viendo en hospitales y comunidades tras el doble terremoto que sacudieron al país y que han puesto a prueba un sistema de salud que arrastra una larga crisis por años de deterioro y falta de inversión.

La responsable de esta ONG señaló que en varios centros el personal médico atiende a pacientes en el suelo por falta de camas, mientras siguen llegando heridos y las réplicas no se detienen.

IMPROVISACIÓN

La presión sobre el sistema en Venezuela ha llevado incluso a soluciones improvisadas en la ciudad costera. Un local de comidas rápidas se convirtió en un hospital y clínica veterinaria, donde médicos voluntarios atienden a cientos de pacientes al día con medicinas donadas y se realizan consultas, incluso algunos procedimientos de urgencia, en condiciones precarias.

Restaurantes fueron improvisados para atender a personas que resultaron lesionadas por los terremotos (EFE)

Fuera de los hospitales, la emergencia se extiende a las calles. “La destrucción de viviendas e infraestructura ha provocado una crisis masiva de desplazamiento”, señaló Carolina de Jesús al subrayar que familias enteras duermen en plazasy espacios libres, en condiciones improvisadas, sin saber si podrán volver a sus casas o si lo que queda en pie resistirá nuevas réplicas. “Las personas viven en un estado de terror profundo”, añadió.

ENFERMEDADES

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que aumentó el riesgo de que se produzcan en Venezuela brotes de enfermedades, incluidas algunas que pueden prevenirse con una vacuna y esto debido a lo que consideró una baja cobertura de inmunización.

“La cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado en estos momentos”, dijo el director para emergencias en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte.

VÍCTIMAS

En tanto, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, reportó que al cumplirse nueve días de la tragedia, la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio aumentó a 2,645, mientras que la de heridos llegó a 12,666. El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram, en el que detalló que 15,050 personas se quedaron sin vivienda y que 86,117 familias han sido atendidas.

En el desglose, también habló de 6,462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.

La Cronica de Hoy 2026