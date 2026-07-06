Trump se burla de nuevo de Meloni y pide una “orden de alejamiento”

Provocación Foto de Meloni mirándo embelesada a Trump, colgada por el presidente de EU en sus redes para burlarse de la primer ministra italiana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este lunes a burlarse en su red social publicando una foto con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la que la italiana le mira aparentemente embelesada, junto al mensaje “Necesitamos una orden de alejamiento”, la medida cautelar que se aplica a los acosadores. Con esto hizo alusión al último encuentro de ambos, en el que el magnate republicano aseguró que se hicieron una foto juntos “por pena”, porque se lo pidió “una y otra vez”.

En esta ocasión, la mandataria italiana decidió no responder a la provocación, a diferencia de la anterior vez, en la que aseguró en un video que ella nunca le insistió en hacerse una foto durante la cumbre de junio del G7 en Francia. Desde entonces, las relaciones entre ambos aliados se han ido deteriorando, hasta esta nueva provocación, en vísperas de que se vuelvan a encontrar con motivo de la cumbre de la OTAN, que comienza este martes en Ankara, Turquía.

Estrategia de Roma: ignorarlo

El diario milanés Corriere della Sera informó además que, tras la publicación de la foto de Trump, Meloni y su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se reunieron para acordar una estrategia basada en ignorar “lo que se considera un ataque personal, considerado inmotivado y carente de contexto”.

La ruptura entre ambos comenzó después de que fueron fotografiados en la cumbre del G7 charlando en un sillón, con lo que parecía escenificarse para el mundo que se había relanzado la amistad.

Trump, en una llamada con un periodista italiano del canal La 7, aseguró después que Meloni “pidió una y otra vez hacerse una foto” y que él accedió a ello “por pena”.

La primera ministra italiana negó estas afirmaciones, que calificó de “inventadas”, y manifestó que la habían dejado “atónita”, al tiempo que aseguró que ni ella ni Italia "suplicarán nunca“.

Después Trump volvió a atacarla: “Su popularidad en Italia está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos —un país que realmente ama y protege a Italia— al negarse a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear (¡Aunque la OTAN hizo lo mismo, dicho sea de paso!)“.

Y Meloni se vio obligada a responder: “Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya”.

“Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho", escribió Meloni en un post en inglés en Instagram.

Posteriormente, Italia ha intentado continuar con naturalidad las relaciones bilaterales con la administración estadounidense y varios ministros participaron en la recepción por el Día de la Independencia en la embajada de Estados Unidos en Roma.