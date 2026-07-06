Cuba sufre el tercer apagón nacional en lo que va de 2026

Crisis en Cuba Un cubano espera por clientes en su bicitaxi en La Habana (Ernesto Mastrascusa/EFE)

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 12:17 hora local, el tercero en lo que va de 2026 y el octavo en casi 24 meses, situación que agrava las penurias económicas por las que atraviesa la población de la isla.

“Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto”, puntualizó en redes sociales la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

En esta jornada, 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país (que producen el 40% del mix energético) no estaban operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Otro 40% del mix, que se genera mediante motores de diésel y fueloil, llevan desde enero completamente paradas por la falta de combustible, debido al bloqueo petrolero ordenado por el presidente de EU, Donald Trump.

El 20% restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con apoyo chino.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos meses con el bloqueo petrolero, que ha llevado los cortes eléctricos a máximos. En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

Con base en las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días, pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

Hasta tres días sin luz

La situación del SEN es “crítica”, según ha reconocido el propio régimen castrista, con cortes en La Habana de más de 35 horas consecutivas, mientras que en otras regiones de la isla se han alcanzado los tres días seguidos sin servicio.

En los últimos días, los apagones han marcado cifras récord en el país caribeño, como el reportado la víspera de hasta el 72% de afectación simultánea durante el horario “pico” (tarde-noche).

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100,000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40,000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

El último petrolero en llegar a Cuba con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos que entró en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730,000 barriles de petróleo, y que apenas alcanzó para cubrir la demanda energética de la isla por tan solo dos semanas el pasado abril.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal, que se estima se va a contraer al menos un 6.5% este año, tras una caída acumulada de más del 15% en los cinco años previos (con información de EFE).