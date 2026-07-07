Trump vuelve a pedir la anexión de Groenlandia a su llegada a la cumbre de la OTAN en Turquía

Cumbre de la OTAN en Turquía Donald Trump fue recibido en el aeropuerto de Ankara por el anfitrió de la cumbre de la OTAN, Recep Tayyip Erdogan (DOGUKAN KESKINKILIC / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacó a relucir de nuevo sus ambiciones imperialistas, repitiendo que Groenlandia debería ser territorio estadounidense y no autónomo bajo soberanía de Dinamarca, país aliado al que atacó nada más llegar a Turquía para participar en la cumbre de la OTAN.

“Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia“, dijo Trump tras su llegada a Ankara.

“Está rodeada de barcos chinos y rusos”

Sin embargo, añadió Trump, Groenlandia “es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos“, e insistió en que ”Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca“.

En ese contexto, criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea: “Con todo el dinero que gastamos para ayudarlos frente a Rusia, cuando en realidad no tenemos por qué gastar nada, ya que podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa, porque (...) Europa es un lugar muy distinto a lo que era hace 20 años, muy diferente", declaró.

Y añadió que a Europa “más le vale tener cuidado con la inmigración y la energía, porque, si no tienen cuidado con esas dos cosas, ya no habrá Europa“, advirtió en alusión a la llegada de migrantes que huyen de las guerras y la miseria de África y Oriente Medio, así como a la dependencia del petróleo y el gas de Rusia.

“Hay muchos enemigos fuera, no necesitamos uno dentrodentro”

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió de nuevo Trump que Groenlandia “no está a la venta”.

“Por supuesto que Groenlandia no está en venta. Lo hemos dicho claramente desde el principio. Los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos. Ellos mismos lo han dejado claro”, afirmó en los márgenes de la cumbre de la OTAN, según la agencia danesa Ritzau.

“Eso no va a suceder”, recalcó, según la cadena de televisión danesa TV2, y expresó su esperanza de que “todos” los aliados respeten la soberanía del Reino de Dinamarca, en referencia a EU.

“Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad en el Ártico. Queremos ampliarla. También contamos con un grupo de trabajo que está analizando precisamente esta cuestión en estos momentos”, enfatizó Frederiksen.

La primera ministra destacó además que Dinamarca ya cumple prácticamente el objetivo de la OTAN de destinar el 5% del PIB a defensa, por lo que considera que la atención debe centrarse en las amenazas externas y no en las disputas internas entre los países de la OTAN.

“Hay muchos enemigos fuera de la OTAN. No necesitamos enemistades dentro de la Alianza”, afirmó.

Lamentos trumpistas

El republicano lleva casi desde el comienzo de la guerra de Irán, que comenzó con bombardeos masivos de EU e Israel el 28 de febrero, pidiendo sin éxito a sus aliados europeos que se sumen a una guerra, pese a la falta de provocación por parte de Teherán.

En vísperas de la cumbre, un vengativo Trump aseguró que hará pagar a los países que considera traidores, empezando por su antigua aliada cercana, la primera ministra Giorgia Meloni, de la que volvió a burlarse con un meme en el que pide una orden de alejamiento para que no insista en hacerse una foto con él.

“He dicho durante mucho tiempo que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos vayan a estar ahí para nosotros; e Italia nos rechazó, y Alemania nos rechazó, y Francia nos rechazó. Y está bien, pero ¿por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares y ellos no están ahí para nosotros? Siempre hemos estado ahí para ellos”, se preguntó.

Una de sus bestias negras, el presidente español Pedro Sánchez, quien lidera el boicot a la guerra de Trump, llega a la cumbre dispuesto a defender su negativa a aumentar el presupuesto de defensa hasta el 5%, alegando que dañaría las ayudas sociales y el bienestar, y recordando que la OTAN es una organización defensiva, no creada para atacar países si previamente no ha sido atacado el bloque aliado.