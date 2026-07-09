Iba a trabajar, ICE lo “confundió” y lo mató: Él era Lorenzo Salgado Araujo, el migrante mexicano asesinado

Lorenzo Salgado Araujo Migrante asesinado a manos de un agente de ICE

Lorenzo Salgado Araujo no figuraba entre las personas que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos buscaba detener durante un operativo en Houston, Texas. Esa es la principal revelación hecha por The New York Times, que reconstruyó el caso del migrante mexicano asesinado tras recibir un disparo de un agente federal mientras se dirigía a trabajar.

¿Por qué un agente del ICE asesinó a Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano?

Tras consultar a una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, el diario estadounidense señala que el despliegue de ICE tenía como objetivo localizar a dos ciudadanos guatemaltecos.

Semanas antes habían observado vehículos blancos en una dirección vinculada con uno de los investigados y, cuando regresaron al lugar, interpretaron que el conductor de una camioneta coincidía con la apariencia de uno de los objetivos.

Esa apreciación derivó en la persecución del vehículo conducido por Lorenzo Salgado Araujo. No obstante, las personas que buscaba ICE no viajaban en la camioneta, de acuerdo con la información citada por el periódico estadounidense.

La versión oficial sostiene que durante la intervención el conductor intentó utilizar el vehículo como arma al impactar una unidad oficial e intentar atropellar a un agente, quien respondió con un disparo en defensa propia. Hasta el momento no se ha hecho pública evidencia en video que confirme esa versión.

Por su parte, los familiares sostienen que Lorenzo Salgado Araujo circulaba seguido por vehículos sin distintivos visibles y que pudo haber pensado que enfrentaba un intento de robo, debido a que transportaba herramientas de trabajo. Tras el operativo.

¿Quién era Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano asesinado por ICE?

Lorenzo Salgado Araujo tenía 52 años y había construido su vida en Estados Unidos durante casi tres décadas y media. Trabajaba en la construcción en el área de Houston, actividad con la que sostuvo a su familia y contribuyó a la formación de sus tres hijos, ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, aquella mañana salió de casa para recoger a integrantes de su cuadrilla antes de comenzar sus labores. Su hijo Ronaldo Salgado lo describió en redes sociales y diversas entrevistas como un hombre dedicado a su familia, acostumbrado a largas jornadas de trabajo y sin antecedentes penales.

La familia también aseguró que se encontraba en un proceso para regularizar su situación migratoria. Según su versión, había reunido la documentación requerida y cumplía con los procedimientos establecidos para obtener un permiso de trabajo que le permitiera avanzar hacia un estatus legal.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el asesinato de mexicano a manos de agente de ICE?

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo provocó la reacción del Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración impulsará acciones jurídicas en Estados Unidos con el propósito de dar seguimiento al caso y buscar que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió este presunto asesinato.

La mandataria explicó que la estrategia pretende ampliar las gestiones realizadas mediante la vía diplomática y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que la muerte del connacional debe investigarse a profundidad.