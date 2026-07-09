Lluvias monzónicas en India causan decenas de muertos por desastres en todo el país

Lluvias en la India (DIVYAKANT SOLANKI/EFE)

Las fuertes lluvias monzónicas que golpean a la India de norte a sur han dejado en las últimas horas decenas de muertos, miles de evacuados y varias personas atrapadas tras graves colapsos de infraestructura, así lo informaron este jueves fuentes oficiales.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió este jueves alertas rojas y naranjas en varias regiones ante la previsión de tormentas acompañadas de relámpagos y lluvias de moderadas a intensas debido a un sistema de bajas presiones que está reactivando el monzón en todo el subcontinente.

La capital Nueva Delhi amaneció en alerta roja tras registrar una media de más de 73 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, alcanzando picos torrenciales de hasta 160 litros, dejando varias zonas de la ciudad colapsadas y el tráfico paralizado en las principales autopistas que conectan la metrópoli.

En el norte de la ciudad, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de cuatro personas tras el derrumbe el miércoles de un edificio de cuatro plantas en construcción. Aunque los servicios de emergencia lograron rescatar a un obrero con vida, se teme que varias personas continúen sepultadas bajo los escombros.

En el este, en el estado de Maharastra, una enorme montaña de basura colapsó sobre uno de los edificios de gestión de residuo de un vertedero, donde se encontraban 23 trabajadores. Al menos tres personas murieron y otras 14 se encuentran fuera de peligro, mientras las autoridades siguen buscando supervivientes bajo los desechos.

Asimismo, las lluvias torrenciales han provocado en emergencia industrial en la región de Raigad, donde la crecida de un río rompió el muro de una planta de gas y arrastró unas 3 mil bombonas de combustible que flotan a la deriva por la corriente.

En Gujarat, la ciudad de Surat quedó sumergida tras recibir 358 litros por metro cuadrado de lluvia en un solo día, registrándose al menos nueve muertos por ahogamientos y electrocuciones, lo que obligó a la evacuación de más de 3,800 residentes, precisaron las autoridades regionales.

La búsqueda de desaparecidos también continúa en Kerala, después de que un alud de lodo colapsara las obras de un túnel y bloqueara sus salidas en la montañosa región de Wayanad, matando al menos a cinco trabajadores.

Al balance de estas emergencias con al menos 21 fallecidos en total, se suma el impacto acumulado del monzón desde su llegada en junio, que ya contabiliza 62 muertos y 74 heridos sólo en Maharastra según las autoridades y mantiene bloqueadas las montañosas carreteras del norte, como Uttarakhand e Himachal Pradesh.