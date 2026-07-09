Aumentan a 3,899 los muertos en Venezuela

Edificio colapsado en Catia La Mar, Venezuela (EFE)

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela subió este jueves a 3,899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16,740, según el balance oficial.

El recuento de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 88 personas.

De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17,907 y las rescatadas en 6,462.

Asimismo, precisó que han sido atendidas por las autoridades 86,794 familias desde el doble terremoto del pasado 24 de junio de magnitud 7.2 y 7.5, y 16,892 personas están en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Estado venezolano.

Actualmente, hay 856 edificios afectados, entre ellos 190 colapsados.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó este jueves que más de 30 mil venezolanos han recibido artículos de primera necesidad del país norteamericano.

Los insumos, entregados por el subsecretario de Agricultura estadounidense, Luke Lindberg, y el funcionario del Departamento de Estado, Ryan Shrum, llegan a través de la organización Global Empowerment Mission.

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron al país latinoamerican entró en una nueva fase “crítica”, al tiempo que advirtió que la emergencia “está lejos de haber terminado”.

La OPS destacó que ha movilizado hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones que necesita recaudar para la emergencia y alertó que “la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”.

El director de la institución, Jarbas Barbosa, insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de este calibre suelen estar relacionados con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable o la vacunación.