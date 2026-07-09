Tragedia en Argentina: instructor se lanza de una avioneta en pleno vuelo y su alumna logra aterrizar sola

Él es Leandro Bertazzo, el instructor de vuelo fallecido en Córdoba Foto: Vía redes sociales

El instructor Leandro Bertazzo, de 42 años, murió tras arrojarse desde un Cessna 150 durante un vuelo de instrucción en Córdoba. Su alumna, una joven de 22 años identificada como Rosario, logró mantener el control de la aeronave y aterrizar de forma segura tras recibir apoyo desde tierra. La Justicia Federal ya investiga lo ocurrido.

La alumna, identificada únicamente como Rosario, quedó sola a bordo de un Cessna 150 biplaza, una aeronave de entrenamiento ampliamente utilizada en escuelas de aviación. A pesar del impacto emocional, consiguió conservar la calma, establecer comunicación con tierra y aterrizar la avioneta sin sufrir lesiones.

El caso ocurrió en el aeródromo de Coronel Olmedo, en la provincia de Córdoba, Argentina, y actualmente es investigado por la Justicia Federal, que busca esclarecer qué ocurrió durante los minutos previos a la tragedia.

¿Qué sucedió durante el vuelo?

La jornada había comenzado como cualquier otra en la escuela de aviación Flying Parrot, donde Bertazzo trabajaba como instructor.

Según relató Eduardo Álvarez, propietario de la academia, el piloto llegó puntual y con la actitud de siempre. Incluso, antes del vuelo con Rosario había realizado otra práctica de reentrenamiento con un colega, sin que nadie notara algún comportamiento inusual.