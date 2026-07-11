Arrestan a implicado en complot para asesinar a Trump y otros altos funcionarios; suman 8 en total

Estructura del evento UFC Freedom 250 (EFE)

Autoridades estadounidenses detuvieron a un octavo sospechoso en la investigación por el proyecto de atentado contra el evento de la UFC “Freedom 250″ organizado el pasado 14 de junio en la Casa Blanca por el cumpleaños del presidente Donald Trump.

El hombre, de 21 años, identificado como Chandler D. Scaggs y residente en Virginia Occidental, fue detenido “esta semana” en dicho estado, así lo anunció el jueves el Departamento de Justicia.

“Presuntamente había sido designado para ser uno de los francotiradores durante el ataque previsto”, indicó en un comunicado.

Asimismo, el Departamento de Justicia precisa que los ocho hombres arrestados hasta ahora han sido inculpados en una misma causa, instruida en Ohio.

Están acusados “de haber planificado el asesinato del presidente de Estados Unidos, del vicepresidente de Estados Unidos, y de otros altos funcionarios federales; del primer ministro israelí” Benjamín Netanyahu, “Elon Musk y ‘otros objetivos de alto nivel’”.

El Departamento de Justicia anunció el 16 de junio la detención y la inculpación, en los días previos al evento, de cinco hombres de entre 19 y 32 años en varios estados (California, Nebraska y Mossouri).

Estas detenciones impidieron que los sospechosos llevaran a cabo su plan de asesinar al Presidente y otros importantes cargos del país, que consistía en lanzar drones cargados con explosivos en los alrededores del recinto del espectáculo de la UFC para provocar una evacuación y permitir así que francotiradores abatieran a altos cargos que asistieran al evento, según la acusación.

Otros dos hombres fueron posteriormente detenidos a finales de junio por el FBI, uno en Washington y el otro en Missouri.

Trump celebró su 80 cumpleaños el 14 de junio con el evento en los jardines de la Casa Blanca “Freedom 250” de la UFC, la organización que domina el mundo de las artes marciales mixtas.

Más de cuatro mil invitados asistieron al espectáculo en los jardines de la Casa Blanca, entre ellos Mark Zuckerberg, director de Meta, y David Ellison, director de Paramount y aliado de Trump, cuya cadena poseía los derechos exclusivos de retransmisión.