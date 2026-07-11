EU convoca a cumbre mundial contra el “terrorismo trasnacional”, según The Washington Post

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio (EFE)

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, convocó a una cumbre mundial de cancilleres para la próxima semana en Washington con el objetivo de afinar acciones coordianadas contra organizaciones que propiciarían y apoyarían al “terrorismo trasnacional” y que pondrían en riesgo la estabilidad del hemisferio, así lo informaron diversos medios estadounidenses, entre ellos The Washington Post.

Más de 60 países, mayormente de latinoamérica y Europa, así como de Asia e India, Indonesia y Singapur, serían invitados a la reunión que no ha sido anunciada aún por el Departamento de Estado.

La información publicada el pasado 9 de julio por The Washington Post indica que la Administración Trump considera al “resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”, como una amenaza que debe ser contenida, tras citar documentos obtenidos.

Rubio estaría procurando la suma de más países a “la lucha contra Antifa” (extrema izquierda) que sería abordada en la cumbre, pero algunos aliados han expresado sus reservas, según el medio.

La amenaza a la democracia y la seguridad en el hemisferio es un tema permanente en la agenda del Gobierno estadounidense, que se encuentra revisando la lista de patrocinadores del terrorismo.

Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, mantiene una política dura no solo contra organizaciones del narcotráfico sino también regímenes autoritarios de izquierda en la región.

El pasado 8 de julio, ministros de Defensa de los países de América, entre ellos de EU, se reunieron en la decimoséptima Conferencia en Perú para abordar el tema de la cooperación y el fortalecimiento de la alianza ante los desafíos como el avance del crimen organizado trasnacional y los desastres naturales.