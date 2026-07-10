Sismo de 3.9 grados en el norte de Venezuela provoca pánico y evacuaciones

Cientos de personas salieron de sus casas en Caracas, tras registrarse un nuevo sismo (EFE)

Furia de la naturaleza — Momentos de psicosis vivieron cientos de venezolanos este viernes, luego de que se registrara un sismo de magnitud 3.9 grados en el norte de Venezuela, lo que obligó a la evacuación de edificios como medida de seguridad; no se reportan daños ni víctimas, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 horas locales, a una profundidad de 5.5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

En redes sociales usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

Por seguridad, los administradores de los edificios pidieron a los residentes desalojarlos tras el temblor, por lo que permanecieron algunas horas un las calles.

DAÑOS

Génesis Palma, quien trabaja en una torre financiera en Altamira, al este de Caracas, señaló que sintieron el movimiento y comenzaron a bajar por las escaleras cuando notaron otro sismo que, hasta ahora, no ha sido reportado por las autoridades. Contó que sus compañeros se agarraron entre unos y otros para poder desalojar el edificio.

“Nos vinimos para acá (plaza Altamira) porque como puedes ver la torre de nosotros no es que esté muy bonita y la de al lado muchísimo menos”, añadió.

Palma recordó que el edificio donde trabaja sufrió daños superficiales tras el doble terremoto de hace 16 días, pero tras este sismo decidieron recoger sus objetos personales e irse para sus hogares.

CIFRAS

Por otra parte y al cumplirse 17 días de los dos terremotos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud registrados el pasado 24 de junio, la cifra de muertos aumentó a 3,889 y a 16,740 los heridos. En tanto, 17,907 personas perdieron sus hogares mientras que la cifra de personas rescatadas es hasta ahora de 6,462.

La Crónica de Hoy 2026