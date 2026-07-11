Aumentan los muertos en Venezuela: 4,333 decesos y 315 cuerpos sin reconocer

Trabajos de búsqueda y rescate en edificios colapsados en Venezuela (MIGUEL GUTIÉRREZ/EFE)

Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden a 4,333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en conferencia de prensa.

Se trata de una de las subidas más altas de las últimas dos semanas tras los terremotos ya que las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se ha intensificado en los últimos días.

La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16,740, mientras que se ha atendido a 31, 193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90%.

El número de personas sin vivienda también sigue en 17,907 y la de familias atentidas en 86,794, precisó el jefe del Parlamento.

Asimismo, aseguró que 18,437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios.

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

Rodríguez afirmó que 9,766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13.9 millones de litros de agua.

Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31,837) y el de voluntarios registrados (30,197).

315 cuerpos sin reconocer

El chavista destacó que hay 315 personas que aún no se han identificado y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer “en especulaciones”.

“Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar, pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7% del total de personas fallecidas”, añadió.

“Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad”, justificó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la pregunta de los medios de una falta de información en ese sentido.

Según el balance oficial, han ocurrido 1,203 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas una de baja intensidad esta misma mañana.