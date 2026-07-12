Fallece Lindsey Graham, aliado clave de Donald Trump e Israel, a los 71 años

Aliado clave de Trump El legislador Lindsey Graham falleció de forma sorpresiva el sábado 11 de julio. (EFE)

El senador republicano estadounidense Lindsey Graham falleció la noche del sábado 11 de julio a los 71 años tras sufrir una “breve y repentina enfermedad”, informó este domingo su oficina a través de la red social X. El legislador representaba a Carolina del Sur y era uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump.

“En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”, señaló su oficina en un comunicado.

Lindsey Graham había recibido recientemente el respaldo de Trump

El fallecimiento del senador se produce apenas unas semanas después de que Donald Trump respaldara públicamente su campaña de reelección para las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de Estados Unidos.

En junio, Graham ganó las primarias republicanas frente al empresario Mark Lynch, consolidando su candidatura con el apoyo del mandatario.

Tras esa victoria, Trump destacó en Truth Social la relación política y personal que mantenía con Graham, uno de los integrantes más leales del Partido Republicano, en un contexto marcado por el debate interno sobre los costos de la guerra con Irán para los contribuyentes estadounidenses.

¿Quién era Lindsey Graham?

Lindsey Graham fue un abogado y político republicano que representó al estado de Carolina del Sur en el Senado de Estados Unidos desde 2003.

Antes había servido cuatro mandatos en la Cámara de Representantes y también fue oficial de la Fuerza Aérea.

Con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más influyentes del Partido Republicano en materia de política exterior y defensa, además de ser uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump durante sus administraciones.

También destacó por su firme respaldo a Israel y por mantener una postura dura frente a países como Irán, Rusia y China.

“Lindsey está trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur, un estado que amo y en el que gané ampliamente en 2016, 2020 y 2024. Lindsey ha sido un gran amigo y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado (…). Lindsey Graham tiene mi respaldo completo y total para su reelección”, escribió Trump hace unas semanas.

Graham cumplía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era considerado una de las voces republicanas más firmes frente a Irán, además de uno de los principales defensores de Israel dentro del Congreso estadounidense._Con información de EFE.