Estadounidense extraditado desde México se declara no culpable de narcotráfico

Túnel transfronterizo que se utilizaba para mover drogas de México a EU (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos)

Un estadounidense, extraditado desde México a California, se declaró no culpable en relación con acusaciones de haber trasladado cocaína y otras drogas a Estados Unidos a través de un túnel descubierto en 2022 en la frontera con California.

Genaro López fue extraditado el viernes pasado y compareció ante un tribunal federal en San Diego la tarde del lunes, donde se declaró inocente de los cargos de narcotráfico, así lo informó este martes el Departamento de Justicia de EU.

La Fiscalía acusa al estadounidense de ser un “poderoso narcotraficante” que operaba a ambos lados de la frontera.

EU alega que López utilizó un túnel transfronterizo, descubierto el 12 de mayo de 2022, para introducir drogas ilegales en el país.

El pasadizo subterráneo, que se extendía desde Tijuana hasta una bodega muy cerca al puerto de entrada estadounidense de Otay Mesa, en California, contaba con una longitud de 540 metros, paredes reforzadas, un sistema de rieeles, electricidad y de ventilación.

Los investigadores encontraron el túnel mientras vigilaban una casa de seguridad en National City, donde se incautaron cerca de 800 kilogramos de cocaína, 74.8 kilogramos de metanfetamina y 1.6 kilogramos de fentanilo.

López ya se encontraba en la mira de las autoridades. La acusasión alega que en julio de 2021, fue detectada una casa de seguridad en Chula Vista, de donde salieron varios vehículos que servían para el tráfico de droga.

Se cree que el acusado huyó a México en 2021, después de que se ejecutó una orden de registro en la vivienda de Chula Vista, y permaneció prófugo hasta el pasado 10 de marzo cuando fue arrestado por las autoridades mexicanas a petición de EU.

Cuatro colaboradores de López fueron arrestados y acusados de delitos de narcotráfico; posteriormente, se declararon culpables y fueron sentenciados.

López, que permanece detenido sin derecho a fianza, deberá regresar a corte en agosto.