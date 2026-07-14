Siete muertos tras accidente de tráfico por persecución policial en Chile

Imágenes del siniestro tras persecución policial en Chile (EFE)

Siete personas perdieron la vida la madrugada de este martes en un accidente automovilístico mientras presuntamente huían de un control policial en el centro de Santiago, Chile.

Autoridades de Seguridad Pública confirmaron el número de víctimas fatales, luego de que la Fiscalía chilena notificara preliminarmente cinco.

Las víctimas son cinco hombres y dos mujeres que se encontraban en el interior de la camioneta accidentada.

“Se insta a los familiares de estas personas a que se puedan trasladar al Servicio Médico Legal para corroborar la identificación de estas personas”, indicó el representante del ministerio de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos.

Según las autoridades, un grupo de personas se encontraban bebiendo en la vía pública y, cuando vieron a los agentes policiales, huyeron en dicho vehículo.

La furgoneta, en la huida, chocó contra un autobús de le red pública de transporte, en el barrio de Franklin, al sur de la capital chilena.

Ambos automóviles colisionaron contra una farmacia y un poste de electricidad para después incendiarse, de acuerdo con videos compartidos por redes sociales.

Las víctimas serían de nacionalidad venezolana, aunque habría que esperar a las pruebas de ADN para confirmar su identidad exacta, precisó el jefe de la Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Ruiz.

“Según la información que ha recopilado personal de Carabineros (cuerpo policial) en el lugar, basado en la entrevista a familiares, serían todas de nacionalidad venezolana”, destacó.

Según medios locales, un transeúnte logró rescatar con vida al conductor del autobús.