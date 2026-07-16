Marco Rubio alerta sobre “terrorismo político de extrema izquierda” en reunión con representantes internacionales

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio (EFE)

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, reunieron este jueves a representantes de diferentes países para alertarlos sobre los peligros que representa para el mundo libre el resugirmiento internacional de lo que calificó como “terrorismo político de extrema izquierda”.

En declaraciones centradas casi por completo a Estados Unidos, Miller habló de la necesidad de combatir el “cáncer mortal de la civilización”, afirmando que el llamado terrorismo de izquierda, cuando se le “deja seguir su curso, siempre se convierte en gulag”. Precisó que los sistemas político, legal y judicial de EU no funcionan “si la amenaza de violencia y terror continúa sin control”. Asimismo, señaló a los manifestantes de Anfita como “deformes” diciendo que “su aparencia exterior se convierte en una manifestación de su odio interior”.

“El mayor riesgo que tenemos es que nuestras instituciones se han vuelto demasiado blandas y demasiado cobardes como para poder defenderse de una amenaza mortal”, destacó Miller desde el Departamento de Estado ante una sala llena de representantes de más de 60 países y de otros funcionarios de la Administración Trump.

“Si tu civilización es tu hogar, debes defenderla con la misma pasión y fuerza que si un intruso enemigo estuviera dentro de tu propia casa donde vive tu familia”, agregó.

La luchas contra el auge de “extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas”, es una prioridad clave del Gobierno republicano, que ha argumentado que constituyen una de las principales amenazas terroristas para el país norteamericano.

No obstante, múltiples exfuncionarios manifestaron que el tema ha sido politizado por el Gobierno y que la amenaza de la “extrema izquierda” no alcanza el nivel de la que plantean grupos como ISIS o los extremistas de derecha, estos últimos ausentes de la estrategia antiterrorista de Trump.

Críticos han expresado su preocupación de que dicha estrategia sea un intento de amplificar la amenaza y apuntar contra quienes están en la izquierda política y se oponen a las políticas del mandatario estadounidense.

Rubio detalló que la amenaza había sido desestimanda “como un delirio ferbil de la derecha o, peor aún”, como una peligrosa conspiración fascista", pero que su resurgimiento es “una realidad innegable” comparable a los ataques de izquierda de la década de 1970.

“Pueden llamarse anticapitalistas o antiimperialistas, comunistas, o anarquistas, o marxistas, pero el carácter fundamental es siempre el mismo”, añadió el secretario de Estado.

Asimismo, instó a los países presentes en la reunión a trabajar en conjunto con EU para “identificar y cartografiar esta amenaza y reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla”.

“Mediante inteligencia e intercambio de información, mediante una estrategia coordinada de aplicación de la ley, mediante la focalización y la interrupción financieras, desmantelaremos estas redes ladrillo por ladrillo”, mencionó.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en su participación que su departamento estaba “ampliando sus esfuerzos para identificar organizaciones que abusan de estructuras benéficas y sin fines de lucro como vehículos para el financiamiento ilícito” del supuesto terrorismo de extrema izquierda.

EU restringirá visas a “miembros de grupos de grupos terroristas de extrema izquierda”

Además, el Gobierno estadounidense anunció que restringirá la concesión de visados a “miembros de grupos terroristas de extrema izquierda”, una decisión en línea con la agenda republicana que en las últimas semanas redobló sus ataques contra un supuesto resurgir del comunismo dentro y fuera del país.

Las restricciones anunciadas van dirigidas “a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”, según un comunicado del Departamento de Estado.

El texto añadió que “esta política protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de otro modo a redes terroristas de extrema izquierda”.

Las restricciones, que no se detallaron, afectan también “a redes violentas y delictivas afines” y busca cerrar sus “vías de acceso mediante visas que estos grupos explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense”.

El documento tampoco específica el nombre de ningún grupo en concreto, aunque el Gobierno Trump ha puesto en la mira a Antifa (una organización que en realidad está muy descentralizada y que carece de jerarquía) y a grupos supuestamente afines en Europa, como los griegos Justicia Proletaria Armada y Autodefensa Revolucionaria de Clase o el alemán Antifa-Ost.

67 países asistieron al evento, enfatizó un portavoz del Departamento de Estado. Estos participantes representaban a países mayoritariamente de Europa, aunque hay países de Asia y del hemisferio occidental con representantes. Israel es el único país de Medio Oriente presente, según la lista proporcionada por un portavoz.

Muchas de las delegaciones no estaban encabezadas por los ministros de Relaciones Exteriores de los países, sino por embajadores o funcionarios de nivel operativo y técnico. Varias fuentes citaron cuestiones de agenda para la asistencia de menor nivel, y las invitaciones al evento solo se emitieron a principios de julio.

En noviembre, el Gobierno designó a cuatro grupos antifa europeos como terroristas. A lo largo del segundo mandato de Trump, su Gobierno también ha intensificado la presión interna contra presuntos extremistas de izquierda.

Trump designó al movimiento antifascista Antifa como una supuesta “organización terrorista interna”. A pesar de las afirmaciones de que Antifa es una de las principales preocupaciones a nivel interno, las agencias del orden han tenido dificultades para definir al grupo.