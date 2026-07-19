Exgtremistas israelíes marcha a la frontera de Gaza para exigir la colonización y “aniquilar a los palestinos”

Crisis en Medio Oriente Ultranacionalistas judíos en la frontera de Gaza (EFE)

israel — Varios ministros del Gobierno israelí y diputados de la coalición se sumaron este domingo a una marcha de colonos hacia la Franja de Gaza para reclamar la repoblación judía del enclave.

La marcha, convocada por el movimiento por la colonización Nachala, reunió a más de diez mil personas que intentaron franquear la frontera de Gaza al grito de “ha llegado el momento del retorno de los asentamientos judíos”, según el Canal 12 israelí.

El evento se celebró pese a que el Ejército israelí revocara su autorización de la marcha apenas minutos antes de que comenzara, y en él decenas de participantes sortearon las barreras policiales y avanzaron a pie hacia la frontera con el enclave palestino por la zona de playa a través de colinas cercanas, de acuerdo al diario Haaretz.

Otro medio israelí, The Times of Israel, señala que la prohibición del Ejército tampoco impidió la participación del ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ni del de Economía, Nir Barkat, del partido derechista Likud, liderado por el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Esta ‘Marcha de los Miles’ a Gaza fue convocada por Nachala, un movimiento que aboga por el establecimiento de asentamientos en Gaza y Cisjordania y es liderado por Daniella Weiss, una figura que ganó prominencia internacional por defender durante la guerra la aniquilación de los palestinos de la Franja.

Weiss ha sido sancionada por la Unión Europea, Canadá y Reino Unido, aunque tiene entrada libre en Estados Unidos.

Según Nachala, 28 ministros y miembros de la coalición del Gobierno se unieron a la marcha.

El lema propuesto por Nachala para la marcha de este domingo fue “De vuelta a casa tras 21 años”, en referencia a la retirada israelí de Gaza en 2005, en la que el gobierno de Ariel Sharon evacuó 21 asentamientos de la Franja en los que vivían miles de colonos.

En su convocatoria, Nachala alegó que la protesta de este domingo respondía a las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz, sobre su intención de establecer tres asentamientos militares en la Franja, matizadas después al asegurar que Israel no planeaba erigir colonias en el territorio.

Además, Smotrich afirmó en junio que Israel está preparando levantar un bloque de tres asentamientos en el norte de Gaza en cuanto el primer ministro diera luz verde.

Prosigue la matanza de palestinos

Mientras tanto, el Ejército israelí mató a un gazatí e hirió a otros diez, la mayoría niños, en un ataque aéreo este domingo contra tiendas de campaña de desplazados en la zona de Mawasi (Jan Yunis, sur de la Franja), informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Equipos médicos del hospital de campaña Al Kuwait reportaron haber trasladado a los heridos de este ataque que se produjo concretamente en el cruce de Al Sinaa, en Mawasi.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa detalló que la consideración de algunos de los diez heridos es de gravedad.

Además, el Hospital Nasser dijo haber recibido el cuerpo del civil Osama Kamal Shahda Abu Taim, fallecido en este ataque perpetrado por la aviación militar israelí.

El Ejército israelí también mató al menos a dos personas en una operación militar anoche en la ciudad de Gaza, norte de la Franja palestina, cercana a la llamada ‘línea amarilla’, e hirió a otras tres, entre ellas un niño.

Los ataques se produjeron en el barrio de Al Zeitún, donde fuentes locales informaron de que se escucharon helicópteros sobrevolando durante la noche y disparando en su zona oriental, cercana a la línea amarilla a partir de la cual se apostan las tropas israelíes.

Cuatro muertos al día de media

A pesar del alto el fuego que entró en vigor hace nueve meses, Israel sigue llevando a cabo ataques diarios contra la arrasada Franja de Gaza que acaban con la vida de una media de cuatro personas al día desde el pasado mes de octubre.

El limitado territorio donde viven los gazatíes está devastado tras casi tres años de ofensiva israelí, con un 80 % de sus edificaciones destruidas o dañadas, lo que ha forzado a cientos de miles de personas a vivir en tiendas de campaña tras verse desplazados de sus hogares múltiples veces.

Las tropas israelíes han tomado ilegalmente hasta el 70 % de la Franja de Gaza y han ido ganando territorio desde el 53 % que ocupaban cuando se firmó la tregua.

Además de ir ganando territorio, en la zona que controla Israel está destruyendo edificios e infraestructura, y a su vez cualquier rastro de lo que un comité independiente de expertos de la ONU ha calificado de “genocidio”, dejando el terreno prácticamente plano en algunas áreas, según confirman imágenes satelitales y han denunciado varios organismos internacionales.