Jaimeson Greer dice que EU impondrá nuevos aranceles a decenas de países

Donald Trump se apunta otra victoria par cobro de aranceles a nivel global (Archivo)

El Gobierno de Donald Trump dice estar preparando una nueva ronda de aranceles para unos 60 países, así lo precisó el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

“Esperamos que haya novedades pronto”, aseguró Greer en una entrevista en la cadena CNBC tras ser preguntado por un artículo del Financial Times según el cual podrían anunciarse nuevos gravámenes esta misma semana.

No obstante, Greer no especificó en qué momento entrarían en vigor, ya que, según expresó, tiene “la responsabilidad” de informar al Congreso y a las partes implicadas.

Las declaraciones del representante de Comercio se producen a días de que caduquen los aranceles implementados el 24 de febrero por Trump en caso de que el Congreso no apruebe su prórroga.

El republicano impuso este gravamen después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara los que había ordenador en virtud de una ley de emergencia al considerar que había excedido sus poderes.

Salvo contadas ocasiones, el Congreso tiene la competencia exclusiva en la política arancelaria.

En la entrevista, Greer apuntó también a los productos procedentes de 60 países a los que, según destacó, están investigando por trabajos forzosos.

De demostrarse, el Gobierno republicano impondría esta medida en virtud de sus leyes contra “las mercancías producidas mediante trabajo forzoso”.

Asimismo, Trump anunció este lunes un arancel del 50% a la mayoría de los productors importados desde Canadá.

Estos nuevos gravámenes entrarán en vigor dentro de treinta días y excluyen, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

Según explicó, estos impuestos se justifican por el humo que ha afectado la Costa Este de EU derivado de los incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.