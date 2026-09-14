¿Qué está pasando en Reino Unido? Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan regresar a la Unión Europea

Reino Unido. Desde el memorándum buscan salir del Reino Unido Gales, Escocia e Irlanda del Norte. (Pexels)

“Se acabó el tiempo de Westminster”, afirmaron John Swinney líder del Partido Nacional Escocés (SNP), Rhun ap Iorwerth líder de Plaid Cymru de Gales y Michelle O’Neill, vicepresidenta de Sinn Féin de Irlanda del Norte, en el manifiesto conjunto en el que hacen expresa su intención de abandonar el Reino Unido para buscar su independencia como naciones.

Luego cientos de años siendo parte del Reino Unido, desde 1542 para Gales, desde 1707 para Escocia y desde 1801 para Irlanda del Norte, los primeros ministros de los tres países buscan la libertad del Reino Unido, aclamando historia, identidad y tradición propia.

¿Con qué intención quieren independizarse Escocia, Gales e Irlanda del Norte?

En el texto, los líderes de estas naciones mencionan que dentro del deseo de la independencia, se encuentran los de mejorar las condiciones económicas y las oportunidades para sus ciudadanos, así como garantizar una verdadera soberanía que logre la autodeterminación sin bloqueos a su democracia, entre los que están los objetivos concretos de: una economía más fuerte y más justa, ampliar sus propios recursos energéticos y Europa y cooperación internacional.

¿De qué depende que se pueda lograr la independencia de Escocia, Gales e Irlanda del Norte?

“Pedimos al Gobierno británico que se prepare, planifique y facilite el cambio constitucional en cada jurisdicción”.

La realidad es que para cada nación las condiciones son distintas, en las que convergen la postura de Inglaterra, su primer ministro Andy Burnham y la Cámara de los Comunes.

En el caso de Escocia, lo que necesita es:

Permiso desde Londres: Esto en referencia a tener autorización del gobierno de Gran Bretaña para celebrar un referéndum similar al de 2014 en el que se permita su independencia.

Su población: Requiere que su misma población esté de acuerdo y muestre mayoría respecto a la separación.

Gales:

Convencimiento de su población: A diferencia de Irlanda del Norte y Escocia, la idea de la separación no es popular, por lo que se necesita que lo sepan cultivar para posteriormente lograr la mayoría.

Vía propia: Gales tendría que diseñar el procedimiento legal propio, puesto que su anexo al Reino Unido data desde 1500.

Irlanda del Norte:

Acuerdo de Viernes Santo: El futuro de Irlanda del Norte depende de lo establecido dentro del acuerdo de paz.

Mayoría amplia en su población: Se puede permitir un referéndum para la nación en caso de que Inglaterra considere mayoritaria la postura de la población norirlandesa.

El vecino en acuerdo: Dependen también de que la República de Irlanda se encuentre en acuerdo desde las urnas con su independencia.

El texto completo dice lo siguiente traducido al español:

Memorándum en pleno entendimiento

Escocia, Gales e Irlanda tienen historias, identidades y tradiciones políticas distintas.

Cada una de nuestras naciones tiene derecho a determinar su propio futuro, por medios democráticos y de acuerdo con los deseos de su pueblo.

Hoy, Plaid Cymru, el Partido Nacional Escocés y Sinn Féin se unen para reafirmar nuestro compromiso de trabajar de manera constructiva entre nosotros en beneficio de los intereses compartidos de nuestros pueblos.

Compartimos la convicción de que las naciones y comunidades que representamos merecen una mayor ambición, mayores oportunidades económicas y una voz más fuerte a la hora de determinar sus propios futuros.

El panorama político en estas islas está cambiando.

Por primera vez, los habitantes de estas islas cuentan con primeros ministros en Escocia, Gales e Irlanda del Norte que están comprometidos con la independencia del Reino Unido. Para quienes observan desde estas islas —y para quienes observan desde todo el mundo— no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin.

Creemos que existe una mejor manera: naciones que trabajen juntas como iguales, compartiendo ideas y conocimientos especializados, y construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes.

Nuestros movimientos están cobrando impulso; creemos que se aproxima un cambio constitucional.

Por lo tanto, nos comprometemos a fortalecer la cooperación entre nuestros partidos y a identificar áreas prácticas en las que trabajar juntos pueda marcar una verdadera diferencia.

Estas incluyen:

• Una economía más fuerte y más justa: Compartir ideas y experiencias sobre cómo construir economías productivas y prósperas que generen buenos empleos, combatan la desigualdad y garanticen que la riqueza y las oportunidades se distribuyan de manera más justa. Rechazamos el fallido modelo económico de Whitehall y, en su lugar, construiremos economías que proporcionen justicia social y reduzcan la desigualdad en nuestras naciones.

• Ampliar nuestros propios recursos energéticos, particularmente nuestros vastos recursos de energía renovable, para reducir las facturas de las familias y las empresas. La riqueza energética de nuestras naciones debe estar al servicio de las necesidades de nuestros pueblos.

• Europa y cooperación internacional: El Brexit ha perjudicado nuestras economías y limitado las oportunidades para nuestros pueblos. Europa es nuestro hogar común y creemos que el futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea.

Creemos que el futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea. Queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer esas relaciones europeas, creando mayores oportunidades para el comercio, la inversión, la cultura y la cooperación.

Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestros pueblos decidirán su propio futuro.

Reconocemos que nuestros partidos tienen diferentes posiciones constitucionales y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su debido tiempo.

Lo que nos une es la determinación de garantizar que las voces de nuestras naciones sean escuchadas, que nuestros pueblos tengan la oportunidad de prosperar y que pueda fortalecerse la cooperación entre Escocia, Gales e Irlanda.

Pedimos al Gobierno británico que se prepare, planifique y facilite el cambio constitucional en cada jurisdicción.

El futuro debería ser uno en el que nuestras naciones puedan cooperar con confianza, hablar por sí mismas y construir relaciones entre ellas y con el resto del mundo basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo.

Hoy damos un paso más en la construcción de esa cooperación.

Firmado por:

Líder del SNP, John Swinney

Líder de Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth

Vicepresidenta de Sinn Féin, Michelle O’Neill