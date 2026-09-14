¿Otra vez va a subir la gas?: cierre de oleoducto saudí y los posibles riesgos para el combustible en México.

Precio de la gasolina en México. CIUDAD DE MÉXICO, 07MAYO2026.- Continúan los aumentos en el precio de la gasolina Premium en distintas gasolineras de la capital, mientras la gasolina Magna se mantiene alrededor de los 24 pesos por litro. El precio promedio de la Premium oscila entre los 28.39 y 29.20 pesos por litro. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

El precio del petróleo ya subió hasta 110 dólares por barril, luego de que las fuerzas hutíes de Yemen encadenaron una serie de ataques que terminaron por afectar a una estación de bombeo en Arabia Saudita, misma que quedó carbonizada y provocó el cierre del oleoducto este-oeste, considerado como una de las grandes alternativas al estrecho de Ormuz.

¿Qué pasó en el oleoducto saudí?

Esto ocurrió luego de una escalada de parte de las fuerzas hutíes en Yemen, que buscan avanzar sobre la costa del Mar Rojo, con el objetivo de controlar la zona y expulsar todas las fuerzas militares provenientes de Arabia Saudita. Esto debido al conflicto existente desde hace ya 12 años hutí-saudí debido al apoyo saudí y rechazo hutí del actual gobierno yemení. Recientemente, Arabia Saudita lanzó ataques a los rebeldes yemeníes y esto provocó la escalada en la ofensiva de los respaldados por Irán, ocasionando el cierre preventivo del oleoducto este-oeste, encargado de transportar casi el 5% del petróleo mundial.

¿Qué significa entonces el cierre del oleoducto saudí?

Hasta un 5% del suministro mundial del crudo se encuentra en riesgo debido a este cierre, lo que consecuentemente ha generado un alza en el precio, agravando la crisis energética mundial.

Este conflicto se suma al ya existente entre Estados Unidos e Irán, en donde el bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, paso marítimo por el cual circula hasta el 20% del petróleo mundial, ya había ocasionado afectaciones y un alza en los precios petroleros.

El director de investigación energética del DBS Bank Ltd, Suvro Sarkar, sugiere que las exportaciones podrían respaldarse con la ayuda de las reservas de Yonbu, sin embargo, es una propuesta que podría durar una semana solamente y que luego de ese lapso, podría generar un repunte mayor al ya ocurrido.

¿En qué puede afectar al precio de la gasolina en México?

Esto se explica mediante el ejemplo reciente respecto al Estrecho de Ormuz y el precio de la gasolina en México. A pesar de que el país es productor de petróleo crudo, los gastos en importaciones son mayores al ingreso de las exportaciones, por lo que el precio de la gasolina nacional queda vulnerable a escenarios internacionales que puedan afectar su precio.

Sin embargo, el Estado mexicano busca sanear este tipo de situaciones derivadas al precio de los combustibles, mediante topes acordados para la gasolina regular o magna y el diésel, de $27 pesos y $24 pesos respectivamente, del cual PROFECO se encarga de monitorear y con ayuda de subsidios se busca mantener. La gasolina premium, sin embargo, queda afuera de estos acuerdos, fluctuando libremente en respuesta al mercado internacional.

La posible crisis ocasionada por el cierre del oleoducto este-oeste podría ocasionar complicaciones en los subsidios con los que se busca mantener estables los precios en los combustibles. Por lo que de cumplirse el peor escenario, sería posible un alza a nivel nacional.