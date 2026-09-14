China acusa a Trump de usar el “manual de Guerra Fría” para estrangular su IA

La amenaza de la Inteligencia Artificial Imagen de archivo de la Conferencia Mundial de Robótica celebrada en Pekín en agosto. (EFE)

Las reacciones desde China al terremoto provocado por la propuesta de Anthropic de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) han destapado la carrera tecnológica hostil entre las dos grandes potencias, sobre todo después de que el presidente Donald Trump se declarase en contra, alegando que el verdadero peligro es que la tecnología china adelante a la estadounidense.

El diario oficialista chino Global Times acusó este lunes a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de aprovechar la preocupación por los riesgos de la IA para desplegar un “manual de Guerra Fría” contra la IA china.

En paralelo, el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, advirtió que la difusión de narrativas de amenaza o para fomentar la confrontación solo obstaculizará el proceso de gobernanza de la IA.

“Difundir narrativas de amenaza” o impulsar una “competencia malintencionada” solo obstaculizará el proceso de gobernanza global de la IA, declaró Guo, una situación que, opinó, “no beneficia a los intereses de ninguna de las partes”.

En una rueda de prensa, el portavoz de la diplomacia china recordó que el desarrollo de la IA concierne al bienestar de toda la humanidad, por lo que todas las partes deben promover conjuntamente una tecnología abierta, inclusiva y accesible para todos.

Argumentó que Pekín ya incorpora formalmente la IA a su sistema de normativa nacional sobre ciberseguridad y sigue perfeccionando las normas institucionales y los códigos éticos correspondientes.

“China está dispuesta a seguir trabajando junto con la comunidad internacional para responder activamente a los riesgos y desafíos que plantea la ciberseguridad en la era inteligente, impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido en el ciberespacio, y hacer que internet beneficie mejor a los pueblos de todos los países”, apuntó Guo.

La urgencia por regular la IA dividió este fin de semana a las principales voces de Silicon Valley y a la Casa Blanca, después de que Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; o el magnate Elon Musk reclamaran frenar deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos de IA más avanzados frente a riesgos como la pérdida de control sobre los sistemas.

Trump tachó de “fuerzas negativas” a quienes piden regular la IA, al considerar que Estados Unidos está “liderando ante China en IA”, es “el país más sofisticado del mundo” y él desea “mantenerlo de esa manera”.

La advertencia llega en un momento de intensa actividad del sector tecnológico chino, con empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu compitiendo mediante modelos de código abierto, precios bajos y rápida implantación comercial que se acercan a los sistemas estadounidenses más avanzados, pese a las restricciones del país norteamericano sobre chips avanzados.

Visita de Xi a la Casa Blanca

Este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza “precisa y efectiva” de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.

Por su parte, el ministro chino de Seguridad del Estado, Chen Yixin, pidió impulsar un desarrollo “saludable y ordenado” de esta tecnología, junto con una mayor supervisión sobre datos, algoritmos, infraestructura de computación y aplicaciones de uso civil y militar.

El debate se produce dos semanas antes de la visita prevista de Xi Jinping a la Casa Blanca a finales de septiembre, encuentro en el que la IA será previsiblemente uno de los temas principales a tratar con Trump.