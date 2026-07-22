Hallan muerto a Daniel Siad, el presunto reclutador de víctimas sexuales para la red de Jeffrey Epstein

¿Quién era Daniel Siad? | Investigado por su presunta relación con la red de trata de Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia EUA)

Daniel Siad, un hombre de 69 años señalado como uno de los presuntos reclutadores de mujeres para la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto en su domicilio en Colombes, a las afueras de París. De acuerdo con la prensa francesa, una compañera de piso halló su cuerpo en la cocina y las primeras versiones apuntan a un posible paro cardíaco, aunque las autoridades francesas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

¿Quién era Daniel Said y cuáles eran sus presuntos vínculos con Epstein?

Siad, nacido en Argelia y nacionalizado sueco, cobró relevancia tras la desclasificación de miles de documentos relacionados con el caso Epstein a principios de 2026. En esos archivos, su nombre aparece cerca de 2 mil veces y es mencionado como un colaborador que viajaba por distintos países de Europa, como Polonia, Eslovaquia y República Checa, en busca de jóvenes modelos para ponerlas en contacto con el financiero estadounidense.

Documentos también mostraron que Siad mantenía comunicación constante con Epstein, a quien enviaba fotografías e informes sobre las mujeres que encontraba durante sus viajes.

Además, los expedientes lo vinculan con Jean-Luc Brunel, empresario francés de la moda y uno de los principales colaboradores de Epstein, quien fue acusado de reclutar modelos para la red de explotación sexual, quien posteriormente murió por ahorcamiento mientras se encontraba prisión en Francia, en el año 2022.

Las investigaciones de la Fiscalía francesa apuntaban a que Siad pudo haber participado en una red de trata de personas que reclutaba mujeres y menores bajo falsas promesas de empleo en el extranjero para posteriormente entregarlas con fines de explotación sexual. También era investigado por posibles delitos financieros relacionados con las actividades de Epstein en Francia.

Tras hacerse públicos los archivos Epstein, se presentaron varias denuncias contra Siad

La exmodelo sueca Ebba Karlsson lo acusó de haberla violado cuando tenía 20 años, mientras que la francesa Juliette G. aseguró que él la reclutó en 2004 para presentarla a Epstein. Ambas consideraban que el proceso judicial podía ayudar a esclarecer el funcionamiento de la red.

Pese a las acusaciones, Siad siempre negó haber cometido algún delito. En entrevistas afirmó que era inocente y aseguró estar dispuesto a colaborar con cualquier investigación internacional. Tras su muerte, su abogado sostuvo que falleció “un hombre inocente” y señaló que la presión derivada del caso pudo haber afectado su salud.

Su muerte ocurre mientras continúan las investigaciones sobre las ramificaciones internacionales de la red de Jeffrey Epstein, quien fue acusado de dirigir durante años un sistema de abuso y explotación sexual de menores y mujeres jóvenes con ayuda de presuntos colaboradores encargados de captar víctimas en distintos países.