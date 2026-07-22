Fijan fecha para el juicio de Nicolás Maduro en EU: ¿Cuándo será y qué cargos enfrentará?

Juicio a Nicolás Maduro Personas se manifiestan para exigir la liberación del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, este miércoles, en las inmediaciones de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE

Un juez federal de Estados Unidos fijó la fecha para el inicio del juicio contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un caso penal que se desarrolla en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. La decisión fue anunciada durante una audiencia celebrada este 22 de julio de 2026, en la que también se estableció un calendario para las siguientes etapas del proceso judicial.

¿Cuándo será el Juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos?

De acuerdo con la determinación del juez Alvin Hellerstein, la fecha quedó fijada para el próximo 1 de junio de 2027. Previamente se llevarán a cabo diversas audiencias y se resolverán recursos presentados por la defensa, entre ellos la solicitud para desestimar el caso y el argumento de que Maduro conserva inmunidad por haber sido jefe de Estado. Una audiencia clave sobre esas mociones quedó programada para el 17 de noviembre de 2026.

¿Por qué el juicio de Nicolás Maduro será hasta 2027?

La fecha fue fijada debido a la complejidad del proceso. Tanto la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como la defensa coincidieron en que el caso requiere varios meses de preparación por el volumen de pruebas, la revisión de evidencia clasificada, la presentación de mociones previas al juicio y la resolución de cuestiones jurídicas relacionadas con la jurisdicción e inmunidad del acusado. Por ello, ambas partes propusieron un calendario que permitiera concluir esas etapas antes de iniciar el juicio.

¿Qué cargos enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro enfrenta cuatro cargos federales relacionados con el narcotráfico y el uso de armamento. Entre ellos se encuentran:

Conspiración para el narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de actividades de narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el exmandatario utilizó su posición dentro del gobierno venezolano para facilitar el envío de cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense y mantener una estructura criminal vinculada al denominado Cártel de los Soles. La defensa rechaza las acusaciones y tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables.