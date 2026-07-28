Al menos tres muertos y 200 heridos tras terremoto de 7.1 en Japón

Centro comercial Eon Mall, afectado tras el terremoto de 7.1 en Kumamoto (EFE)

Autoridades japonesas reportaron tres muertos por un terremoto de 7.1 en el sur del archipiélago, incluyendo dos fallecidos por el derrumbe de un centro comercial en donde siguen desaparecidas una decena de personas, así como 200 heridos.

Dos mujeres jóvenes, de unos 20 años, fallecieron por la explosión y colpaso de un centro comercial situado en la localidad de Kashima, informaron las autoridades de la prefectura de Kumamoto, según la cadena de televisión japónesa NHK.

A estas dos víctimas se añade otra, hallada la víspera en una casa derrumbada en la ciudad de Yatsushiro, según la Policía de Kumamoto.

Al menos una decena de personas continúan desaparecidas tras la fuerte explosión en el centro operado por Aeon Mall, que tuvo lugar poco después de que unas 200 personas evacuaran el edificio, y que las autoridades sospechan fue causada por una fuga de gas desatada por el potente terremoto.

Ocho personas fueron rescatadas de madrugada bajo los escombros y cinco resultaron heridas en el centro comercial, agregó NHK, que elevó a más de 200 las personas que recibieron atención médica en varios hospitales de Kumamoto y precisó que una decena se encontraban seriamente heridas.

En particular, el hospital Saiseikai Kumamoto reportó en la noche que 84 heridos por el terremoto estaban recibiendo atención médica y una de ellas se encontraba inconsciente.

“Las personas con lesiones, como fracturas causadas por la caída de muebles durante el terremoto, están llegando una tras otra. Contamos con 400 camas de hospital, pero ya nos estamos quedando sin espacio”, afirmó a NHK el jefe de la oficina de relaciones públicas del hospital, Yoshitaka Matsuoka.

El terremoto tuvo lugar a las 16:27 hora local del martes, y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta por tsunami.

El movimiento telúrico alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, siendo la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en 2024 causando 400 muertos.

La prefectura de Kumamoto ya fue escenario en 2016 de un devastador terremoto de magnitud 7 que dejó más de 200 muertos.

El sismo ha causado importantes daños materiales, según las autoridades, que incluyen graves deformaciones y daños en la principal autopista de la isla japonesa de Kyushu, así como el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto y la caída de una gigantesca chimenea en una fábrica papelera.

Importantes daños materiales

Antes del anuncio de los fallecidos, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó en un comunicado compartido por X que se han registrado heridos “así como el colpaso de edificios, daños en carreteras e incendios, entre otros”.

Algunos de esos daños materiales incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto, así como la caída de una gigantesca chimenea en una fábrica papelera, según imágenes difundidas por NHK. El seísmo provocó además cortes de electricidad en 48,000 hogares en la prefectura suroccidental, mientras que las autoridades han afirmado que no se han registrado anomalías en dos centrales nucleares cercanas.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, indicó por su parte en una intervención ante los medios que se ha desplegado a 3,600 miembros de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) para asistir en las labores de búsqueda y rescate.

Tras el terremoto, la JMA emitió una alerta de tsunami para varias zonas costeras y dijo que se esperan olas de hasta un metro de alto.

México descarta connacionales afectados tras el sismo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no hay mexicanos afectados tras el sismo.

En una publicación en sus redes sociales, la cancillería lamentó los desastres ocasionados y expresó solidadridad al pueblo japonés en “estos momentos difíciles”.

“Hasta el momento, no hay reporte de connacionales afectados. La Embajada de México en Japón permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento”, destacó la SRE.

Además, puso a disposición de sus mexicanos el número de emergencias en caso de requerir asistencia o protección consular.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos frecuentemente, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñasas para aguantar los temblores.