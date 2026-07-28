Keiko Fujimori toma la presidencia de Perú con la mira a combatir el crimen y reducir desigualdades

Keiko Fujimori toma la presidencia de Perú (EFE)

Keiko Fujimori inició este martes su mandato como la presidenta de Perú para los próximos cinco años (2026-2031), con un primer discurso en donde anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, una reforma del sistema carcelario y un incremento del 15% en salario mínimo, de 1,130 a 1,300 soles (unos 382 dólares).

En una ceremonia celebrada en el Congreso de Perú en el día nacional del país, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) concretó el retorno del fujimorismo al poder, casi 26 años después de que su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gran escándalo de corrupción en su Administración.

Antes de iniciar con su discurso, un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el hemiciclo al grito de “¡Justicia para las víctimas!" mientras mostraban fotos de víctimas de la violencia estatal durante el mandato de Alberto Fujimori, que lo llevó a ser condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad; así como de fallecidos en la represión a las protestas tras la caída del presidente Pedro Castillo (2021-2022).

La derechista, tras haber perdido en segunda vuelrta las tres elecciones anteriores, esperó silenciosamente a que se retiraran e inició un discurso en el que confirmó que se centrará en enfrentar la inseguridad ciudadana y preparar al país ante posibles inundaciones devenidas por el fenómeno del El Niño.

Perú, “un país abandonado”

La mandataria destacó que recibe un país “marcado por el abandono” y “un Estado debilitado por lo improvisación”, con una ineficiencia estatal estimada en 40 mil millones de soles (11,750 millones de dólares) al año.

Detalló que “el diagnóstico de nuestra patria es complejo y doloroso” y que ha recibido “un Estado a la deriva por la carencia de una visión estratégica” que atienda a los pobladores más necesitados.

“Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sobre todo de quienes durante demasiado tiempo se han mantenido al margen del desarrollo”, manifestó Fujimori, que se comprometió a ceñirse a su mandato de cinco años, “ni un año más”, ante el temor de sus opositores a que pueda buscar perpetuarse en el poder.

No obstante, señaló que recibe “un país con un potencial infinito, pero trabado y fragmentado por la desconfianza, lo que ha causado una herida muy profunda en el tejido social”.

Anticipó que pedirá al Parlamento facultades legislativas para enfrentar la inseguridad, con medidas como dar a los militares el control de las operaciones contra el crimen organizado en las zonas declaradas en emergencia, así como una reforma del sistema penitenciario.

Salario mínimo al alza

En cuanto a materia económica, sorpendió al anunciar un aumento del 15% en el salario mínimo, que pasará a 1,300 soles. “Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”, indicó.

Igualmente, prometió duplicar Pensión 65, el programa de pensiones para personas de la tercera edad en pobreza; y reducir la pobreza infantil a la mitad, del 22% al 11%.

Fujimori, además, adelantó que destinará “recursos extraordinarios” para preparar al país andino ante la llegada de El Niño, fenómeno periódico derivado del inusual calentamiento del mar que genera lluvias torrenciales e inundaciones en la costa de Perú y Ecuador.

Orden fiscal, libertad de prensa y reconciliación

Asimismo, expresó su compromiso con el orden fiscal y la libertad de prensa, a la vez que llamó a la reconciliación, pero sin hacer mención a un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por su fallido intento de golpe de Estado a finales de 2022, cuya liberación exige la izquierda peruana y el excandidato presidencial Roberto Sánchez para reconocerla como presidenta.

Los familiares de los más de 50 fallecidos y de los heridos en la ola de protestas registrada entre finales de 2022 e inicios de 2023 se manifestaron fuera del perímetro de seguridad para exigir justicia para castigar a los responsables de esas muertes.

Priorizará el papel de Perú en APEX y oportunidades de inversión en Medio Oriente

La derechista anunció que buscará impulsar la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, además de priorizar el papel del país en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y abrir nuevas oportunidades de inversión y cooperación con “países amigos” de Medio Oriente.

Se refirió al contexto global al señalar que la posición geográfica de Perú le puede permitir consolidar a su país como “el puente que conecte dichos continentes con los mercados de América Latina y el Caribe”.

Además, dijo que uno de los propósitos de su Gobierno será fortalecer la política exterior priorizando la construcción y consolidación de alianzas para la integración.

“Impulsaremos la Alianza del Pacífico para complementar la competitividad de nuestras economías en los mercados globales, y de la mano de los países andinos impulsaremos la Comunidad Andina para avanzar aún más en la integración de nuestros pueblos”, apuntó.

La Alianza del Pacífico está integrada por México, Colombia, Chile y Perú, mientras que la Comunidad Andina la forman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.