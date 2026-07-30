¡Se salvaron los ‘michis’! Cafetería para gatos logró rescatar a los 25 felinos tras terremoto de 7.1 en Japón

Rescatan a los 25 'michis' de Cat Café MOFF El terremoto de 7.1 registrado el martes en Japón, causó la explosión parcial de un centro comercial en la prefectura de Kumamoto. (EFE)

La zona comercial Aeon Mall, ubicada en la prefectura de Kumamoto, Japón, fue el centro de una explosión parcial que colapsó su segundo piso después de que la región registrara un terremoto de 7.1 de intensidad el martes 28 de julio; este sismo también ocasionó colapsos de viviendas, edificios y daños en carreteras.

Ante la posibilidad de personas atrapadas o heridas en el interior del centro comercial, los equipos de emergencia se movilizaron para atender a la población, prestando su apoyo a empleados de Cat Café MOFF, una cafetería para gatos ubicada en el primer piso, quienes solicitaron entrar al establecimiento para rescatar a los veinticinco felinos que habitaban en el negocio.

El rescate de ‘michis’ en Japón: así salvaron a los gatos de Cat Café MOFF tras terremoto de 7.1

La detonación, ocurrida tras el registro del terremoto, tuvo lugar en Aeon Mall, centro comercial ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, y contó con el apoyo de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa para la revisión de los establecimientos, ya que el organismo explicó que varias personas aún podrían estar atrapadas dentro y encontrarse heridas.

Durante las maniobras de rescate, el gerente de Cat Café MOFF solicitó ingresar a las instalaciones para rescatar a los veinticinco gatos que el establecimiento cuidaba. El permiso fue otorgado por el cuerpo de bomberos, la policía y el operador del centro comercial, lo que permitió el hallazgo de todos los felinos, quienes se encontraban sanos y salvos.

“Hemos sido rescatados de la tienda Aeon Mall Kumamoto y nos hemos mudado a una tienda en la prefectura de Hiroshima”, reporta la cuenta oficial de la cafetería en Instagram, donde el gerente detalla que los gatos están recibiendo atención veterinaria.

Dado que los y las clientes regulares del establecimiento conocen a los felinos, entre quienes destacan nombres como Momo, Kohaku, Tango y Shandy, señalaron la ausencia de Andy, sin embargo, la cafetería aclaró que este michi fue trasladado a la tienda Tennoji Mio en junio, previo al terremoto de esta semana.

Actualización del terremoto en Japón: ¿cuáles son los daños?

Hasta el momento, rescatistas y autoridades de equipos de emergencia continúan con labores de salvamento en las zonas más afectadas de Kumamoto, así como mantienen la exploración de escombros del centro comercial en Kashima, en busca de posibles sobrevivientes atrapados.

De acuerdo con información recabada por La Jornada, Minoru Kihara —portavoz del gobierno—, el número de muertos ascendió a 28 personas, “incluyendo a aquellas cuyas muertes se están investigando en relación con el terremoto”.

Los servicios de emergencia también brindan apoyo a la población sin agua y electricidad, mientras que algunas familias y habitantes se han instalado en el Centro de Control de Emergencias de Matsubashi-higashi en Uki, como refugio tras los colapsos de viviendas.