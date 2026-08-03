Reportan primeras muertes por brote de diarrea explosiva en Estados Unidos

Brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Autoridades de Michigan informaron este lunes de la muerte de dos personas debido al brote de ciclosporiasis transmitido a través de lechugas contaminadas que afectan varios estados de EU.

La diarrea explosiva causada por el parasito Cyclospora, se transmite a través de alimentos o líquidos contaminados con heces humanas.

Los dos fallecidos presentaban problemas de salud previos que podrían haberse agravado con los efectos causados por dicha enfermedad, como la deshidratación y debilidad muscular, según los registros médicos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, el Estado donde más casos se han reportado, rechaza ofrecer información adicional sobre los dos fallecimientos.

Las autoridades sanitarias informaron que “tienen conocimiento de dos muertes relacionadas con la ciclosporiasis en personas con problemas de salud preexistentes en Michigan, como parte de este brote”. El organismo estatal explica en su página web que ambas personas fallecidas padecían “afecciones de salud subyacentes importantes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación”.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico que puede contaminar alimentos o agua frescos y provocar diarrea grave en las personas infectadas. La infección por esta bacteria puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas y se suele tratar con antibióticos.

Autoridades recuerdan que las muertes por ciclosporiasis no son frecuentes, ya que la infección “generalmente no es una enfermedad mortal”. Desde que a principios de mayo estalló el brote de Cyclospora por la contaminación de lechugas distribuidas en varios estados, se han registrado un total de 11,234 casos en Michigan, incluyendo 193 personas que requirieron hospitalización.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han identificado más de 18 mil casos de ciclosporiasis autóctona esta temporada; 6,707 casos están confirmados y otros 11,500 están siendo sometidos a pruebas y análisis de laboratorio adicionales para determinar si la enfermedad se adquirió en Estados Unidos.

Los organismos sanitarios iniciaron hace unas semanas una investigación sobre la cadena de comida rápida Taco Bell por su supuesta relación con el brote de ciclosporosis registrado en al menos nueve Estados del país. La crisis sanitaria apuntaba, sin embargo, a un problema de mayor alcance que puede estar relacionado con lechuga contaminada. Unas semanas más tarde, la empresa agroalimentaria Taylor Farms publicó un comunicado: “El 17 de julio, Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como la posible fuente de uno de los brotes recientes de Cyclospora. Los productos que se encuentran actualmente a la venta no son los afectados“.

Los responsables sanitarios explican que es habitual que los casos de ciclosporiasis aumenten durante la primavera y el verano en Estados Unidos, según los CDC. Este año, el número de casos se ha disparado por el brote relacionado con las lechugas iceberg.

“Tenemos cada vez más confianza en que el brote está disminuyendo”, expresó Laina Stebbins, portavoz del Departamento de Salud de Michigan, en declaraciones recogidas por The New York Times.