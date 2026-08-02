Choque entre dos helicópteros antiincendios deja dos muertos y dos heridos en Grecia

Incendios en Grecia (ORESTIS PANAGIOTOU/EFE)

Los dos ocupantes de un helicóptero alquilado que participaba en la extinción de un incendio en una zona costera de Grecia han muerto este domingo al chocar en el aire con otro aparato, también arrendado y cuyos dos pilotos han resultado heridos, confirmó el Gobierno griego.

Los dos fallecidos son el piloto danés de uno de los helicópteros y el copiloto griego, según anunció el primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, en un mensaje en X.

Los medios griegos habían informado previamente que el piloto fallecido era de nacionalidad rumana.

“Expreso mi más profundo pesar por el trágico accidente de los dos helicópteros de extinción de incendios alquilados que se cobró la vida de dos combatientes en primera línea en la lucha contra los incendios, bajo condiciones meteorológicas muy adversas”, expresó el jefe del Gobierno.

Los tripulantes del otro aparato involucrado en el choque, un británico y un griego, según el diario Efsyn, fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

Zona con vientos muy fuertes

En toda la zona donde se ha producido el accidente el viento sopla con rachas muy fuertes que avivan el fuego y dificultan las tareas de extinción, sobre todo para los medios aéreos.

Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos siniestrados vuelan muy cerca hasta que colisionan y uno de ellos se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo.

Los helicópteros, identificados como modelos Bell 124 por algunos medios, participaban en las labores de extinción de un fuego en Psatha, una localida costera a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas.

Los dos aparatos habían sido alquilados por el Cuerpo de Bomberos y habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina.

Tras el choque, todos los helicópteros del modelos del modelo Bell que participaan en las labores de extinción del incendio en la zona han quedado inmovilizados, de acuerdo con el protocolo, hasta nuevo aviso, en un momento en que el papel de los medios aéreos de extinción es crucial.

Según Skai, los tripúlantes eran personal civil que trabaja para empresas privadas que habían alquilado los helicópteros al Gobierno para ser usados en las tareas de extinción.

El pasado miércoles tres bomberos murieron durante las tareas de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, ya bajo control.

Unas 10 mil hectáreas han ardido ya y miles de personas han tenido que ser evacuadas debido al incendio declarado hace cuatro días y cuyo frente más oriental se encuentra este domingo a unos 35 kilómetros de Atenas.

Durante la tarde del domingo los esfuerzos de los más de 450 bomberos con 126 camiones y 12 aviones y helicópteros cisterna que operan en este fuego se concentraban cerca de las localidades de Agios Nektarios y Krio Pigadi, situadas unos 40 kilómetros al noreste de Atenas, que se ven amenazadas por las llamas.

“Estamos intentando salvar las viviendas y las infraestructuras del pueblo (de Agios Nektarios)”, apuntó a la agencia estatal AMNA el alcalde del municipio de Mandra, Armodios Drikos, quien afirmó que aún no se ha logrado controlar el incendio.