Científicos lanzan advertencia tras detectar más de 20 OVNIs cerca de la Luna

¿Hay una base en la Luna? | Investigadores reportan extraños objetos no identificados. (Observatorio Astronómico Principal)

Un grupo de investigadores del Observatorio Astronómico Principal de Ucrania aseguró haber detectado más de 20 objetos voladores no identificados (OVNIs) desplazándose cerca y sobre la superficie de la Luna.

De acuerdo con un estudio que aún no ha sido revisado por pares, las observaciones fueron realizadas durante varios meses de 2025 mediante un telescopio equipado con una cámara de alta velocidad instalada en la región de Kiev. Los científicos identificaron dos tipos de objetos: unos aparentemente estacionarios, denominados “atmosféricos”, y otros que parecían desplazarse a gran velocidad sobre la superficie lunar, clasificados como “continentales”.

Los investigadores señalaron que algunos de estos objetos mostraban cambios repetitivos en su brillo y rotación, un comportamiento que, según su interpretación, podría ser compatible con tecnología avanzada. Incluso plantearon la hipótesis de que la Luna podría albergar una base desde donde operarían estos supuestos objetos.

Objetos de hasta 40 kilómetros de ancho

Según las estimaciones del equipo, algunos de los objetos con forma de disco podrían medir entre 15 y 25 millas de diámetro (aproximadamente entre 24 y 40 kilómetros), mientras que otros habrían alcanzado velocidades superiores a los 10 kilómetros por segundo.

Además, una observación realizada en agosto de 2025 permitió detectar objetos con forma de anillo que, según el estudio, parecían absorber la mayor parte de la luz que recibían y completar una rotación cada tres minutos.

El hallazgo coincide con nuevas revelaciones del Pentágono

La publicación de este estudio ocurre apenas unos días después de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos difundiera una nueva tanda de expedientes desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados. En esta cuarta entrega se incluyeron documentos, videos, fotografías y audios correspondientes a casos registrados entre 1948 y 2025.

Aunque algunos de esos incidentes continúan sin una explicación definitiva, el Pentágono reiteró que ninguno de los expedientes constituye evidencia de tecnología extraterrestre, y explicó que muchos casos terminan atribuyéndose a globos, drones, fenómenos atmosféricos o limitaciones de los sensores militares.