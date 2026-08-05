Departamento de Justicia de EU aumenta recompensa por los líderes del CJNG: esto ofrecen por ‘El 03’ y otros líderes

CJNG Estados Unidos eleva la recompensa por información sobre líderes del cártel. (EFE)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un aumento en la recompensa por información que permita atrapar a miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Este incremento deja en más de 100 millones de dólares la recompensa por todos los buscados.

¿Cuánto ofrece EU por captura de líderes del CJNG?

El Fiscal General Todd Blanche informó en una conferencia de prensa este 5 de agosto sobre los esfuerzos que se están llevando a cabo para desmantelar el CJNG. Entre los puntos que se tocaron, anunció un aumento en la recompensa por los presuntos líderes de la organización delictiva.

El principal señalado es Juan Carlos Valencia González, conocido como “Pelón” o “El 03”, quien fue identificado el mes pasado por autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG. Su recompensa es por tanto la más grande, pasando de 20 a 25 millones de dólares.

Las otras personas por las que se ofrece una recompensa de entre 10 a 15 millones incluyen a:

Julio Alberto Castillo Rodríguez , alias “El Chorro”

, alias “El Chorro” Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán , alias “El Sapo”

, alias “El Sapo” Ricardo Ruiz Velasco , alias “El Tripas”

, alias “El Tripas” Julio César Montero Pinzón , alias “El Tarjetas”.

, alias “El Tarjetas”. Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”.

En caso de que alguien tenga información sobre estos sujetos, deberá comunicarse con agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) o Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

Como parte de los esfuerzos para desmantelar el cartel, también se revocaron 26 visas y se aplicaron restricciones de viaje a 65 individuos vinculados a miembros de la organización.