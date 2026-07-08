EU identifica a “El 03”, hijastro de ‘El Mencho’, como el nuevo líder del CJNG

El 03 Posible sucesor de El Mencho

Estados Unidos ha señalado a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03″, como el sucesor definitivo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” para liderar el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién será el nuevo líder del CJNG, según Estados Unidos?

La muerte de “El Mencho” en febrero de este año provocó incertidumbre después de que esta resultara en una ola de actos violentos en el centro del país. Se pensó que la disputa por el poder dentro de la organización llevaría a mayor inseguridad. Por semanas se especuló sobre el futuro de la organización de crimen organizado y sus posibles líderes.

Señalaban como posibles sucesores a Gonzalo Mendoza “El Sapo”, Audias Flores Silva “El Jardinero” y Julio Alberto Castillo “El Chorro”. El “El jardinero” fue detenido a finales de abril. Desde marzo, el Wall Street Journal reportó la posibilidad de que “El 03″, hijastro de “El Mencho”, sería el sucesor oficial.

Ahora, el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) de Estados Unidos compartió la misma sospecha en su última actualización de junio de su Guía sobre Terrorismo Internacional. De igual manera, el Departamento de Estado del país fronterizo ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que lleve a su arresto. Cabe destacar que el narcotraficante tiene ciudadanía estadounidense, lo cual complica las acciones que Estados Unidos puede tomar para mantenerlo vigilado y capturarlo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció en junio la captura de miembros del cártel y aseguró que la organización está perdiendo el control de sus alianzas y se fragmenta tras la pérdida del líder.

Se desconoce para este momento si la toma de poder del hijastro resultará en que que el CJNG recupere sus fuerzas, o si continuará disolviéndose a través de los esfuerzos de las autoridades en el periodo de transición que experimentan.