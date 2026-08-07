Menor mata a balazos a sus abuelos, va a su escuela y ataca a maestros y alumnos en Tailandia: 5 muertos

Presiones para que el menor sacara buenas calificaciones, posible causa de la tragedia, señala versión de la policía (EFE)

Tragedia en Tailandia — Un saldo de cinco muertos y 30 heridos, dejó este viernes un tiroteo perpetrado por un menor de 14 años que primero disparó contra sus abuelos con los que vivía y después se dirigió a su escuela en el norte de Bankok, donde atacó a varios de sus maestros, personal administrativo y contra sus compañeros para luego suicidarse, reportaron las autoridades.

La tragedia, considerada como la más grave registrada en el país en los últimos cuatro años, de acuerdo con las autoridades, fue “planeado con cuidado”, señaló el Primer Ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, desde la prestigiosa Escuela Debsirin en Nonthaburi.

Primeras investigaciones refieren que el menor sufría de “estrés académico” ante la supuesta presión de sus abuelos para que sacara buenas calificaciones, señaló el funcionario a periodistas.

VÍCTIMAS

“Por lo que hemos podido saber, el ataque comenzó en su casa, donde atacó a sus abuelos, quienes fueron sus primeras dos víctimas”, señaló Anutin, quien aclaró que uno de ellos había sido profesor, sin especificar si de esa misma escuela.

Tras haber matado a sus abuelos, el menor se dirigió a la escuela, según la reconstrucción de los hechos y al entrar al colegio disparó con una pistola que pertenecía a su abuelo contra profesores y alumnos, dejando allí un saldo preliminar de cinco fallecidos y más de una treintena de heridos, nueve de ellos en estado crítico.

Esta tragedia es la más grave en su tipo en Tailandia desde octubre de 2022 (Redes sociales)

La Policía tailandesa resaltó que no se ha registrado la muerte de ningún estudiante, al contrario de lo que se había informado, y que todos los fallecidos son maestros y personal académico. No detalló las identidades de los heridos.

Tras haber consumado el ataque masivo el menor se quitó la vida, cuando aún tenía “más de 30 balas” disponibles, agregó el premier.

ANTECEDENTE

El tiroteo es el segundo en una escuela en lo que va de año en Tailandia, pues el pasado febrero la directora de un colegio de Hat Yai, en el sur del país, murió después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate de la tenencia de armas de fuego en el país, donde sucesos así no son inusuales.

El tiroteo de este viernes fue el más grave en Tailandia desde octubre de 2022, cuando un expolicía abrió fuego en el interior de una escuela infantil del noreste de Uthai Sawan (noreste) y mató con un rifle automático y un cuchillo a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.

La Crónica de Hoy 2026