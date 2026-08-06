Crisis política en Kiev: La destitución de Fedorov fractura la cúpula ucraniana en pleno conflicto

Zelenski junto a Mykhailo Fedorov

La inesperada decisión del presidente ucraniano Volodímir Zelenski de remover a Mykhailo Fedorov de su cargo como ministro de Defensa, el pasado 14 de julio, tras solo seis meses de gestión ha sacudido la estabilidad política de Ucrania. La salida del joven funcionario, considerado el principal arquitecto de la estrategia de guerra con drones y modernización tecnológica del ejército, ha generado muestras de descontento e incertidumbre por parte de la sociedad, que aún no sabe realmente qué es lo que procederá dentro del mando militar.

Aunque no se han dado explicaciones claras sobre los motivos que llevaron a tomar esta decisión, muchos señalan que el aumento de popularidad del joven ex funcionario alteró los nervios de quienes desean mantener el poder en el país. Protestas de jóvenes, veteranos y activistas se han registrado desde el anuncio de esta decisión hasta esta primera semana de agosto.

Causas de la destitución

Mykhailo Fedorov

La salida de Fedorov parece ser el resultado de tensiones estructurales y políticas que se acumularon durante su breve periodo al frente del ministerio, además de una presunta lucha de egos entre el mandatario ucraniano y mandos militares, incluidos el ex ministro de Defensa.

Gracias a los señalamientos y a la forma en que el actual presidente llegó hasta su posición, aprovechando su alta popularidad en los escenarios y bajo los reflectores de los medios de entretenimiento, ahora se puede suponer que cualquier otra persona que demuestre capacidades políticas y además un fuerte apoyo de la población, pone en riesgo el papel que Zelenski representa hoy en dia.

Precisamente , la población ha señalado que existe un miedo irracional por parte del actual gobierno ante cualquier persona que pueda ponerlo en duda, o a cualquiera que no se limite a cumplir únicamente las órdenes que se les imponga. La destitución a este cargo no es la primera, sino la quinta desde 2019, lo que deja al descubierto el conflicto interno entre los altos mandos del país europeo durante este periodo de guerra.

Como un ejemplo de los enfrentamientos dentro de las cúpulas militares, se ha señalado que Fedorov mantuvo serias discrepancias sobre la doctrina bélica con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrsky. Mientras Fedorov impulsaba una estrategia basada en tecnología, drones y reformas administrativas, la cúpula militar tradicional mantenía un enfoque de combate más convencional, que ponía a hombres al frente de las filas.

Otra de las causas de esta destitución son los cambios a las reformas en contrataciones y licitaciones, es decir, la reestructuración del sistema de compras militares y licitaciones iniciada por Fedorov afectó intereses económicos consolidados y generó resistencia dentro del propio aparato estatal y empresarial. Según el ex funcionario esas medidas afectaron intereses establecidos y generaron una fuerte resistencia interna.

A estas causas políticas se suma su rápido ascenso en popularidad y éxito mediático, que llevaron a sectores del gobierno a percibirlo como un potencial rival político para el liderazgo de Zelenski.

El presidente ucraniano presentó la destitución del funcionario, como una nueva reestructuración del gabinete para así llegar a fortalecer la coordinación y buenos resultados para la guerra. Sin embargo, nunca declaró detalladamente los motivos sobre el despido de Fedorov.

Consecuencias e impacto inmediato

Manigestaciones en Kiev por la destitución de Mykhailo Fedorov (SERGEY DOLZHENKO/EFE)

La decisión del mandatario fue muy controvertida debido a la popularidad que Fedorov había conseguido desde su llegada al mando militar. Muchos ucranianos le atribuyen avances por sus estrategias que incluyen el uso sofisticado de herramientas tecnológicas, entre los que destacan los drones para llevar a cabo ataques de precisión, lo que fortalecía una iniciativa de modernización al ejército, además de su postura negativa ante la corrupción en Defensa.

Las estrategias del joven fortalecen una medida que busca disminuir el uso de soldados al frente y en su lugar sacar provecho a la tecnología, que puede dirigirse a distancia sin afectar su precisión.

Fedorov ha declarado que sus estrategias afectaron directamente intereses establecidos dentro del aparato estatal, provocando una campaña de presión política y mediática en su contra. Aseguró que la verdadera razón de su destitución fue la resistencia que encontraron sus iniciativas para transparentar las compras militares. Según explicó, buscó implementar licitaciones abiertas, reducir la discrecionalidad en los contratos y modificar la estructura administrativa del Ministerio de Defensa para eliminar prácticas ineficientes y fortalecer la rendición de cuentas.

El ex funcionario rechazó que su salida obedeciera a diferencias personales con el entonces comandante en jefe del ejército, Oleksander Syrskyi, sin embargo reafirmó que ambos mantenían visiones distintas sobre la conducción de la guerra y el proceso de modernización militar.

La remoción de Fedorov trajo para las líneas militares consecuencias inmediatas, el gobierno tomó la apresurada decisión de nombrar de forma interina a Yevhenii Khmara (exjefe del SBU), lo que marca un giro hacia perfiles provenientes de los servicios de inteligencia y de operaciones de ataque profundo.

Además se ha generado una nube de incertidumbre en la modernización del ejercicio, pues la interrupción de los programas de digitalización y transparencia administrativa deja en suspenso reformas clave dentro del Ministerio de Defensa.

Tensión entre la sociedad y el gobierno

Mykhailo Fedorov

La medida reabrió el debate sobre el rumbo de la estrategia militar y la cohesión de las instituciones ucranianas frente al avance ruso. Además ha dejado una ola de manifestaciones a su paso. Las calles de las ciudades principales se han llenado de ciudadanos, principalmente jóvenes que con gritos y carteles han expresado su desacuerdo con la destitución de un funcionario que consideraban, estaba haciendo las cosas de una nueva y eficaz forma.

Los jóvenes que han estado presentes en esas manifestaciones se encuentran bajo la incógnita de si en un futuro las estrategias de guerra convencionales que busca mantener la actual administración, los coloque al frente de la guerra, exponiéndose solo por no permitir la entrada de estrategias novedosas a cargo de una persona que les genera un riesgo para sus intereses personales.

Estas manifestaciones se han realizado principalmente en Kiev, pero otras provincias también se unen a los movimientos. Dentro de sus filas también se observan veteranos y activistas que se concentraron en puntos emblemáticos de la ciudad, así como en Leópolis (Lviv), Járkiv, Odesa y Dnipró.

En las movilizaciones se han observado banderas ucranianas y de la Unión Europea, además los manifestantes han entonado el himno nacional y han mostrado pancartas con lemas como “¡Manos fuera de Fedorov!” y “¡Dejen de sabotear la victoria!”, al tiempo que coreaban consignas de descontento contra la decisión presidencial.

Exigen la restitución de Fedorov para garantizar la continuidad de la transformación tecnológica del ejército, aunque el propio exministro ha hecho llamados a no desestabilizar al Estado durante el conflicto.

Los manifestantes han declarado que sus protestas no representan una oposición al esfuerzo militar contra Rusia, sino un llamado para preservar las reformas impulsadas dentro del Ministerio de Defensa y garantizar que las decisiones estratégicas sean transparentes y estén orientadas al interés nacional.

Señalan que la permanencia de Fedorov era fundamental para mantener el ritmo de innovación tecnológica alcanzado en los últimos años.

A pesar de que la destitución ocurrió a mediados del mes pasado, los movimientos han persistido de forma recurrente, extendiéndose hasta esta semana, con miles de personas marchando en la capital exigiendo la restitución del ex ministro, al considerar su labor indispensable para la gestión táctica y tecnológica en el frente.

Consecuencias para la nación y su gobierno

Manifestaciones en Kiev por la destitución de Mykhailo Fedorov (SERGEY DOLZHENKO/EFE)

Especialistas consideran que la salida del exministro representa un desafío político para el presidente Zelenski. Si bien el mandatario conserva altos niveles de respaldo por su liderazgo durante la guerra, el episodio abrió un debate sobre la relación entre el poder político y las Fuerzas Armadas, así como sobre el equilibrio entre la estabilidad institucional y la continuidad de las reformas.

A pesar del nombramiento de Yevhenii Khmara, el descontento social no ha disminuido. Organizaciones ciudadanas reiteraron que la principal preocupación no se trata de quién ocupe el cargo, sino en la falta de explicaciones claras sobre las razones de la destitución y el futuro de las reformas impulsadas durante la administración de Fedorov.

Debido a que en este punto del conflicto bélico, Kiev depende del apoyo militar y financiero de sus aliados occidentales, cualquier señal de división política o institucional interna es observada con atención tanto por los socios internacionales como por el Kremlin (sede oficial de la presidencia de Rusia).

Hasta el momento, el presidente Zelenski se ha mantenido firme con su decisión, que define como una medida destinada a fortalecer la conducción del país durante la guerra. Sin embargo, las manifestaciones y las críticas de diversos sectores muestran que la destitución de Mykhailo Fedorov se ha convertido en uno de los episodios políticos más controvertidos de su administración.

Las declaraciones de Fedorov han dejado claro que únicamente contemplaría regresar al Ministerio de Defensa si existieran las condiciones necesarias para continuar las reformas que había iniciado.