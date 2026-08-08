OPS alerta aumento de casos de sarampión en América; pide reforzar vacunación

Aumento de casos de sarampión

El sarampión vuelve a encender las alertas sanitarias en el continente americano ya que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica este sábado y pidió a los países reforzar sus esquemas de vacunación ante el aumento de casos, que ya alcanzó niveles no vistos en más de dos décadas.

La magnitud del repunte queda clara al comparar las cifras: durante este año se han confirmado 47 mil 500 casos en 16 países, además de 44 fallecimientos en tres naciones. El número de contagios representa más del triple de los registrados durante todo 2025.

Casos en países

De acuerdo con la OPS, 95% de los casos confirmados se concentra en Guatemala, México, Estados Unidos y Perú. El comportamiento de la enfermedad llevó al organismo a clasificar como “muy alto” el riesgo para la salud pública asociado al sarampión en las Américas.

La situación también preocupa por la posibilidad de que los contagios lleguen a nuevas zonas. Entre los factores señalados por la organización están los viajes internacionales y los eventos masivos, que pueden facilitar la aparición de casos en lugares donde la enfermedad no se había presentado recientemente.

El contraste con 2025 es uno de los puntos que más llama la atención. Durante ese año se contabilizaron 15 mil casos en 15 países y 32 defunciones en tres países.

Ahora, con 47 mil 500 contagios confirmados y 44 muertes, la enfermedad muestra un crecimiento que llevó a la OPS a pedir una respuesta más fuerte por parte de los sistemas de salud del continente.

El organismo también advirtió sobre el impacto que este escenario puede tener en poblaciones que no cuentan con un acceso adecuado a servicios de salud.

Transmisión de la enfermedad

El sarampión es considerado una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Su transmisión ocurre por el aire o a través de gotas respiratorias que expulsa una persona enferma al toser.

Los primeros signos pueden incluir fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones en la piel.

Aunque puede presentarse con estos síntomas, la enfermedad también puede generar complicaciones graves. Entre ellas se encuentran la neumonía, la encefalitis y la ceguera; en algunos casos, incluso puede provocar la muerte.

Vacunación

Ante este escenario, la OPS insiste en reforzar la vacunación en los países de América.

La organización señala que la inmunización es la medida más eficaz para prevenir el sarampión y limitar su propagación, especialmente ante un panorama en el que los contagios han aumentado de manera considerable respecto al año pasado.

Con la alerta epidemiológica, el llamado es a fortalecer las acciones de vacunación para reducir el riesgo que representa el nuevo repunte de esta enfermedad en el continente.

(Con información de EFE)