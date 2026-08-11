“La gente salía de misa y eso era un bombardeo de rocas”, relata párroco en Roldanillo tras el terremoto en Colombia

El terremoto de 7.4 grados que azotó Colombia ha dejado fracturas en edificios, viviendas, centros de salud e iglesias (Semana.com)

Terremoto en Colombia — “Terminamos la misa y en ese momento comienza el temblor”, relata el padre de la Iglesia de Roldanillo, de la Diócesis de Cartago Valle, Germán Andrés Clavijo, que mientras narraba esta pesadilla a la revista Semana grabó con su teléfono celular las condiciones en las que había quedado su templo.

“La gente iba saliendo de la misma (a las 7:34 de la mañana) y eso era un bombardeo de rocas por todo el pasillo”, aseguró el religioso quien apuntó que “no se si eso hubiera sido en la eucaristía cómo habría sido. Afortunadamente ya habíamos terminado”, indicó.

El sacerdote destacó que mientras comenzaba el terremoto “de hecho, estaba el coro cantando. Comienzo a evacuar a la gente, pero llega un momento en que yo también tengo que irme. Es el dolor de todo, porque es lo material, pero también es mi templo, es el lugar en el que he sido bautizado, es mi tierra”, agregó.

El sacerdote relató cómo en medio del terremoto una estructura de la iglesia cayó sobre una persona a la que él ayudó a salir y que debido a algunas lesiones sigue hospitalizada. “La señora estaba colapsada y teníamos que socorrerla. Uno se une mucho en ese momento ante la tragedia. Tenemos que solidarizarnos”, señaló.

Sin ocultar su dolor por esta tragedia,

El padre no ocultó su dolor y explicó que “mi iglesia está muy fracturada”, por lo que se deben realizar las ceremonias de exequias en otro lugar, pues la zona ya no es segura.

La historia de la iglesia cuanta con otro terremoto entre sus momentos más difíciles. En la década de los 60 la infraestructura ya había colapsado y fue reconstruida al estado que se tenía antes de la tragedia de este 10 de agosto. “Los vitrales son un patrimonio cultural y artístico”, explica sobre los que sí quedaron en pie.

“Fue una locura ayer. Han pasado 24 horas y uno comienza a tener más de esta visión”, dijo al agregar que “a veces uno quiere entrar, pero me da miedo”, confesó.

Por otra parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, describió las graves afectaciones que sufre su región. “No paramos. Ahora nos dirigimos al norte del Valle para evaluar directamente la situación de varios municipios afectados y seguir llevando atención, ayudas, conectividad y soluciones a las familias”, dijo este martes.

La mandataria reportó que hay 38 fallecidos en varios municipios de la entidad, 5,000 viviendas colapsadas y 700 heridos. Mientras que en Cali hay 95 muertos y 949 heridos. (Con información de Revista Semana)

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