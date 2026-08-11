Los sismos más fuertes del 2026: estos han sido los seis terremotos arriba de 7 grados que han ocurrido en el mundo este año

Sismos 2026 Una serie de sismos potentes han sacudido distintas regiones en el mundo este 2026. (Cuartoscuro)

Los sismos son un fenómeno natural común en la Tierra causados por el choque o roce entre las placas tectónicas, cuya posterior ruptura causa una liberación repentina de la energía acumulada.

Sin embargo, la cantidad de terremotos manifestados este 2026 en todo el mundo ha causado que la conversación pública gire en torno a las razones, especialmente por la gravedad que algunos de estos movimientos telúricos tuvieron en sus regiones respectivas.

Sismos 2026: ¿en qué lugares tembló a una intensidad mayor a 7?

Tras el registro de un sismo en Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, cuyas consecuencias fueron inmediatamente devastadoras, la manifestación de terremotos en la Tierra en el año presente toma relevancia con fuerza y exige a las comunidades a reforzar sus hábitos de supervivencia ante desastres naturales.

A pesar de que el 2026 registra miles de sismos detectados por las redes globales, un caso común cada año debido al movimiento constante de la Tierra y su acumulación de energía, el presente parece destacar por “tener más sismos” debido a la gravedad de algunos de ellos, así como su alcance mediático internacional.

Entre los sismos más fuertes registrados este 2026, rebsando los 7 grados de intensidad, se encuentran:

Japón: Ocurrido el 20 de abril con 7.4 de intensidad. No hubo víctimas mortales.

Ocurrido el 20 de abril con de intensidad. No hubo víctimas mortales. Filipinas: Registrado el 7 de junio de este año. Su intensidad fue de 7.8 y provocó el fallecimiento de 107 personas.

Registrado el 7 de junio de este año. Su intensidad fue de y provocó el fallecimiento de 107 personas. Venezuela: La tragedia ocurrida el 24 de junio en el país sudamericano dejó miles de muertos y derrumbes tras registrar dos sismos de 7.1 y 7.5 de intensidad cada uno.

La tragedia ocurrida el 24 de junio en el país sudamericano dejó miles de muertos y derrumbes tras registrar de intensidad cada uno. México: El 17 de julio de 2026 se detectó un sismo de 7.3 de intensidad en terreno mexicano, sin embargo, no hubo consecuencias devastadoras.

El 17 de julio de 2026 se detectó un sismo de en terreno mexicano, sin embargo, no hubo consecuencias devastadoras. Japón: Otro sismo fue registrado en el país asiático, con epicentro en Kumamoto y de 7.1 de intensidad ; el desastre natural dejó alrededor de una decena de muertos.

Otro sismo fue registrado en el país asiático, con epicentro en Kumamoto y de ; el desastre natural dejó alrededor de una decena de muertos. Colombia: El reciente sismo detectado la mañana de ayer lunes registró 7.4 de intensidad y, hasta el momento, se cuentan más de cien muertos en la región.

¿Cuáles ha sido el impacto de los terremotos más fuertes este 2026?

Entre los sismos de mayor intensidad registrados hasta este agosto en el año presente, Venezuela, Colombia, Filipinas y Japón son los países que han enfrentado consecuencias devastadoras al registrar pérdida de vidas humanas, personas heridas y daños significativos a la infraestructura de las regiones detectadas como epicentro.

De acuerdo a los últimos reportes de medios, la cantidad de víctimas mortales en Colombia ha escalado a 132 fallecidos; mientras que en Venezuela, desde la manifestación de los sismos del mes de junio, se registraron alrededor de 6,300 muertos.

En el caso de Filipinas, la consecuencia en vidas humanas fue de 107 personas fallecidas. Por otra parte, la prefectura de Kumamoto en Japón el mes pasado registró 13 muertes, además de que el movimiento telúrico causó una explosión en un centro comercial de la región.

Recomendaciones para un sismo: ¿qué se debe tener preparado?

Si bien la ciencia y tecnología ha evolucionado significativamente en los últimos años, aún no alcanza un nivel en el que sea capaz de predecir cuándo y dónde ocurrirá un sismo; esta limitación ha orillado a la humanidad —especialmente aquella que habita regiones sísmicas— a desarrollar diversos hábitos de supervivencia para enfrentar un fenómeno como tal.

Establecer un Plan de Emergencia Familiar : Acordar previamente un punto de encuentro seguro con la familia en caso de que las redes de comunicación colapsen.

: Acordar previamente un punto de encuentro seguro con la familia en caso de que las redes de comunicación colapsen. Tener lista la Mochila de Emergencia : Un elemento que debe contener indispensables como:

: Un elemento que debe contener indispensables como: Agua embotellada y comida enlatada.

Medicamentos básicos, linterna, radio de pilas y baterías de repuesto.

Un silbato (para rescate o localización).

(para rescate o localización). Una batería portátil ( powerbank ) cargada para el celular.

( ) cargada para el celular. Documentos importantes guardados en una bolsa de plástico, o respaldados digitalmente en un dispositivo USB.

A su vez, en caso de contar con mascotas, es indispensable añadir alimento y provisiones para animales al plan de emergencia con el propósito de salvaguardar la vida de todos los miembros de la familia.