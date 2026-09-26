Trump cree que habrá un acuerdo con Cuba y no será necesaria una intervención militar

Trump hablando con la prensa antes de abordar su helicóptero "Marine One" (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que cree que habrá “un acuerdo” con Cuba y que no será “necesaria” una intervención militar en la isla.

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca, después de que la cadena CBS News informara de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar.

El mandatario agregó que quiere “ayudar a Cuba” y “abrir” el país porque hay “cubano-estadounidenses que quieren regresar”.

Según publicó CBS News el viernes, la Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses para una posible acción militar en torno a Cuba.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero en Venezuela, la Administración Trump ha redoblado la presión sobre Cuba, imponiendo un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis económica, para forzar cambios políticos y económicos en la isla.

En una entrevista esta semana con NBC News, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que EU “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela.

Sobre las recientes negociaciones entre La Habana y Washington, el ministro cubano de Exteriores afirmó que han “habido algunas conversaciones diplomáticas”, pero no quiso “ofrecer más detalles” y se negó a confirmar los reportes de que el nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, lidera el diálogo por la parte cubana.

Rechaza plan de siete días de Irán para reabrir Ormuz

El republicano precisó que ha rechazado el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, bloqueado por la actual guerra entre ambas naciones.

“Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, respondió el mandatario antes de abordar su helicóptero, el Marine One.

A pesar del bloqueo del estrecho, Trump enfatizó que Estados Unidos tiene “el control total” de Ormuz y que cada día fluyen por la vía “cantidades masivas” de petróleo, 29 barcos la noche pasada.

“Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, apuntó.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció en Nueva York que Teherán había presentado a Washington un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por Ormuz.

Según Araqchí, la reapertura de Ormuz se produciría en el sexto día de la implementación del plan, después de que Washington implementara una serie de medidas durante los primeros cinco días.

El plan contempla, entre otras medidas, un alto el fuego de siete días en Medio Oriente, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados.

Posteriormente, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.

Araqchí explicó que Teherán trasladó a Washington la propuesta a través de Catar, uno de los mediadores del conflicto, y planteó que podrá salir adelante si “la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

Pide a Zelenski y a Putin poner fin a la guerra antes de fin de año

En cuanto a la guerra en Ucrania, el mandatario estadounidense urgió a sus homólogos de Rusia y Ucrania, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, a alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y expresó su deseo de que sea antes del “duro invierno”.

“Sí. Hablé mucho con él (Zelenski), y él está de acuerdo, y Putin también está de acuerdo. Algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, ojalá antes del duro invierno, llegarán a un acuerdo”, declaró a la prensa al ser preguntado por la reunión que mantuvo el martes en Nueva York con el presidente ucraniano.

“Estoy de acuerdo con Zelenski en muchos temas diferentes. Pero ¿sabes qué quiero que haga? Cerrar un trato. Quiero que cierre un acuerdo con Putin y que Putin cierre un acuerdo con él”, agregó.

Durante su reunión, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Zelenski expresó su deseo de poder poner fin a la guerra antes de fin de año y pidió la ayuda de Trump.

Tras el encuentro, el mandatario ucraniano confirmó que su país recibió el permiso de Trump para fabricar por su cuenta los misiles necesarios para los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot, capaces de derribar misiles balísticos rusos.

Ucrania sufre un grave déficit de misiles interceptores para los Patriot con los que ya cuenta su Ejército, lo que la hace especialmente vulnerable a los ataques aéreos rusos contra objetivos militares y civiles en su territorio.

Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, denunció durante una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también en Nueva York, que los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa son la causa de “la desestabilización de los mercados”.

Ucrania ha atacado desde finales de junio una treintena de refinerías rusas, lo que ha reducido en gran medida la capacidad de procesamiento y exportación de Rusia hasta niveles no vistos en más de veinte años.

Rubio comentó en conferencia de prensa tras su reunión que Washington “intentará” que ambos bandos alcancen un acuerdo para cesar los bombardeos contra sus respectivas infraestructuras energéticas.